Gimnasia de Jujuy perdió 2 a 1 con Atlanta y se quedó sin chances de jugar la final directa por el ascenso

Gimnasia de Jujuy perdió 2 a 1 frente a Atlanta este domingo 25 de octubre en el estadio 23 de Agosto , por la penúltima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Con esta derrota, el equipo dirigido por Hernán Pellerano quedó en el cuarto puesto y perdió las posibilidades matemáticas de alcanzar el primer lugar, que otorga el pase a la final por el ascenso.

El Lobo sufrió dos goles en el inicio del segundo tiempo y, aunque Cristian Menéndez logró descontar, no pudo revertir el resultado ante el conjunto dirigido por Cristian Pellerano.

Después de un primer tiempo sin goles, Atlanta abrió el marcador a los 3 minutos del complemento , en una jugada desafortunada para Gimnasia: Milton Álvarez intentó despejar la pelota, pero terminó enviándola hacia su propio arco.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Jeremías Rodríguez Puch apareció sin marca y conectó un cabezazo para establecer el 2 a 0 a favor del Bohemio.

Gimnasia reaccionó y consiguió descontar a los 20 minutos del complemento. Cristian Menéndez apareció para convertir el 2 a 1 y devolverle esperanzas al conjunto jujeño.

Gimnasia de Jujuy ante Atlanta.

Gimnasia quedó sin posibilidades de jugar la final directa

La derrota significó un golpe importante para las aspiraciones de Gimnasia de Jujuy en la recta final del campeonato. Con este resultado, el equipo de Hernán Pellerano quedó ubicado en el cuarto puesto de la Zona B y ya no podrá alcanzar al líder Tristán Suárez, que le sacó cinco puntos de ventaja cuando solamente resta una fecha por disputarse.

De esta manera, Gimnasia quedó fuera de la pelea por el primer lugar de su zona y deberá enfocarse en su camino hacia el ascenso a través del Reducido. En la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy visitará a San Martín de San Juan.