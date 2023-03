Es así que iniciará un nuevo ciclo en la Institución albiceleste en donde consiguió el ascenso a Primera División en el año 2005 y una de las mejores campañas de Gimnasia en su historia en primera consiguiendo el cuarto puesto en el clausura 2006.

“A mí la decisión me duele mucho, porque yo defendí en minoría este proyecto y me hago cargo de esa responsabilidad, pero el cuerpo técnico no encontró la estrategia, ni la táctica ni los resultados”, dijo Brajcich sobre la decisión de cortar el proyecto Franco.

Para el dirigente, todas las condiciones están dadas para hacer una buena campaña. “Los resultados eran una parte importante en el proyecto futbolístico”, y dijo que el objetivo es “ser competitivos y estar en los primeros puestos”.

Brajcich lamentó que esos malos resultados fueran generando “preocupaciones y otras cuestiones que vimos dentro del cuerpo técnico y algunos jugadores, cuestiones de vestuario”, y que la salida de Franco se decidió entre todos.