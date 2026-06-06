Gimnasia de Jujuy tiene cuatro bajas clave ante Atlanta: quiénes no juegan y la lista de concentrados

Gimnasia de Jujuy visitará este sábado desde las 14 horas a Atlanta por la Fecha 17 de la Primera Nacional. El encuentro no tendrá solo un condimento especial porque se cruzan los hermanos Pellerano, sino también, porque el Lobo tendrá cuatro bajas sensibles para enfrentarse al Bohemio.
Quiénes son los cuatro jugadores del Lobo que no juegan ante Atlanta
Después de confirmarse que Martín Lazarte, Cristian Menéndez y Gonzalo Villareal sufrían lesiones, finalmente este sábado desde el club indicaron que los tres jugadores no viajaron con el plantel a Buenos Aires para jugar contra Atlanta.
Lazarte presenta una contusión en el dorso del pie, Cristian Menéndez cuenta con una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha y Gonzalo Villarreal tiene una tendinitis en el tendón rotuliano.
En tanto, Delfor Minervino continúa cumpliendo la sanción de tres fechas de suspensión tras la decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA, luego de ser expulsado en el cruce ante Temperley. Todavía le queda cumplir otra fecha, recién volvería ante Nueva Chicago.
La lista de concentrados de Gimnasia de Jujuy para visitar a Atlanta
lista de concentrados gimnasia de jujuy
La previa de Gimnasia de Jujuy vs Atlanta
Horario y árbitro
El partido correspondiente a la Fecha 17 de la Zona B se jugará este sábado desde las 14 horas en el Estadio León Kolbowski, en Villa Crespo. En principio, el encuentro estaba previsto para las 13, pero finalmente tuvo una modificación en el horario.
La Asociación del Fútbol Argentino designó a Andrés Gariano como árbitro principal. Estará acompañado por Juan Mamani como primer asistente y Erik Grunmann como segundo asistente, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro.
Cruce de hermanos
Hernán y Cristian Pellerano se cruzarán en un duelo picante, ya que ambos son los entrenadores de Gimnasia de Jujuy y Atlanta, respectivamente. Además, otro dato importante del partido, es que los hermanos llegan siendo los punteros de la Zona B con 27 puntos.
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