Gimnasia de Jujuy tiene cuatro bajas clave ante Atlanta: quiénes no juegan y la lista de concentrados

Deportes. Gimnasia de Jujuy visita a Atlanta en un partido clave por la punta: horario, árbitro y bajas

Después de confirmarse que Martín Lazarte, Cristian Menéndez y Gonzalo Villareal sufrían lesiones, finalmente este sábado desde el club indicaron que los tres jugadores no viajaron con el plantel a Buenos Aires para jugar contra Atlanta.

Lazarte presenta una contusión en el dorso del pie, Cristian Menéndez cuenta con una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha y Gonzalo Villarreal tiene una tendinitis en el tendón rotuliano.

En tanto, Delfor Minervino continúa cumpliendo la sanción de tres fechas de suspensión tras la decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA, luego de ser expulsado en el cruce ante Temperley. Todavía le queda cumplir otra fecha, recién volvería ante Nueva Chicago.

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La lista de concentrados de Gimnasia de Jujuy para visitar a Atlanta

lista de concentrados gimnasia de jujuy

La previa de Gimnasia de Jujuy vs Atlanta

Horario y árbitro

El partido correspondiente a la Fecha 17 de la Zona B se jugará este sábado desde las 14 horas en el Estadio León Kolbowski, en Villa Crespo. En principio, el encuentro estaba previsto para las 13, pero finalmente tuvo una modificación en el horario.

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Andrés Gariano como árbitro principal. Estará acompañado por Juan Mamani como primer asistente y Erik Grunmann como segundo asistente, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro.

Cruce de hermanos

Hernán y Cristian Pellerano se cruzarán en un duelo picante, ya que ambos son los entrenadores de Gimnasia de Jujuy y Atlanta, respectivamente. Además, otro dato importante del partido, es que los hermanos llegan siendo los punteros de la Zona B con 27 puntos.

hermanos Pellerano

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