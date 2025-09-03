miércoles 03 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2025 - 19:42
Solidaridad.

Gimnasia de Jujuy visitó el Hospital Materno Infantil por una gran causa

Jugadores y cuerpo técnico llevaron juguetes y estuvieron con niños y niñas en el hospital de la capital jujeña, llevando sonrisas y un momento emotivo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nicolás Dematei, junto a niños en el Hospital Materno Infantil.

Nicolás Dematei, junto a niños en el Hospital Materno Infantil.

Lee además
como quedo gimnasia de jujuy en la tabla de la primera nacional despues de ganar el clasico
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico
Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy es el único lider de la Zona B de la Primera Nacional

La iniciativa se enmarcó en la campaña solidaria organizada por el “Lobo” jujeño durante el Mes de las Infancias.

Polaco Menendez - Hospital Materno Infantil

Una tarde distinta en el Hospital Materno Infantil

Entre los presentes estuvieron Guillermo Cosaro, Nicolás "Vikingo" Dematei, Milton Álvarez, Francisco Molina, Sebastián Sánchez, Hugo Soria y Cristian el "Polaco" Menéndez, junto al director técnico Matías Módolo y la dirigente del área Social, María Isabel Álvarez Ulrich.

Los jugadores recorrieron el hospital, compartieron charlas, entregaron juguetes y regalaron sonrisas a los niños y niñas internados.

“Jugamos un lindo partido y vivimos una tarde distinta”, expresó el DT Módolo, quien destacó que la experiencia fue “un privilegio” y remarcó que el gesto buscó también transmitir fuerza a las familias y agradecer al personal de salud.

Matias Modolo en el Hospital Materno Infantil

Agradecimiento del hospital

El director del nosocomio, Marcelo Labarta, celebró la visita y señaló que fue “una verdadera caricia al corazón”. “Para los chicos fue muy especial recibir la visita del ‘Lobo’, cuyos jugadores trajeron juguetes y saludos. Eso colabora mucho en quienes están en tratamiento”, expresó, y agregó: “Estamos profundamente agradecidos por este gesto solidario”.

gimnasia de Jujuy en el Hospital Materno Infantil

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Gimnasia de Jujuy es el único lider de la Zona B de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza: día, horario, árbitro y televisación confirmada

Gimnasia de Jujuy tendrá cuatro bajas sensibles para visitar a Gimnasia de Mendoza

Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave ante Central Norte

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy tendrá cuatro bajas sensibles para visitar a Gimnasia de Mendoza

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio video
Ushuaia.

Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel