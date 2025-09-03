Gimnasia de Jujuy visitó el Hospital Materno Infantil por una gran causa

Nicolás Dematei, junto a niños en el Hospital Materno Infantil.

En una muestra de compromiso que va más allá de lo deportivo, jugadores del plantel profesional de Gimnasia de Jujuy, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes del club, visitaron el Hospital Materno Infantil para llevar juguetes, sonrisas y compañía a los más pequeños que atraviesan situaciones difíciles de salud.

La iniciativa se enmarcó en la campaña solidaria organizada por el “Lobo” jujeño durante el Mes de las Infancias.

Polaco Menendez - Hospital Materno Infantil Una tarde distinta en el Hospital Materno Infantil Entre los presentes estuvieron Guillermo Cosaro, Nicolás "Vikingo" Dematei, Milton Álvarez, Francisco Molina, Sebastián Sánchez, Hugo Soria y Cristian el "Polaco" Menéndez, junto al director técnico Matías Módolo y la dirigente del área Social, María Isabel Álvarez Ulrich.

Los jugadores recorrieron el hospital, compartieron charlas, entregaron juguetes y regalaron sonrisas a los niños y niñas internados.

“Jugamos un lindo partido y vivimos una tarde distinta”, expresó el DT Módolo, quien destacó que la experiencia fue “un privilegio” y remarcó que el gesto buscó también transmitir fuerza a las familias y agradecer al personal de salud. Matias Modolo en el Hospital Materno Infantil Agradecimiento del hospital El director del nosocomio, Marcelo Labarta, celebró la visita y señaló que fue “una verdadera caricia al corazón”. “Para los chicos fue muy especial recibir la visita del ‘Lobo’, cuyos jugadores trajeron juguetes y saludos. Eso colabora mucho en quienes están en tratamiento”, expresó, y agregó: “Estamos profundamente agradecidos por este gesto solidario”. gimnasia de Jujuy en el Hospital Materno Infantil

