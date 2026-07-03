Gimnasia de Jujuy vuelve a la acción vs Midland: horario, árbitro y cómo llegan los equipos

Gimnasia de Jujuy visitará a Midland este domingo 5 de julio por la Fecha 19 de la Primera Nacional, en el inicio de la segunda rueda del campeonato. El equipo dirigido por Hernán Pellerano buscará mantenerse en lo más alto de la tabla de la Zona B y comenzar esta nueva etapa con un triunfo.
Gimnasia de Jujuy vs. Midland: día, horario y árbitro
El partido entre el Lobo y Midland se jugará el domingo 5 de julio, desde las 16 horas en el Estadio Ciudad de Libertad.
Según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Felipe Viola será el árbitro principal del encuentro. La terna arbitral se completará con Maximiliano Castelli como asistente 1 y Ramón Ortiz como asistente 2. Nicolás Kresta será el cuarto árbitro.
En lo que va de la temporada 2026, Viola no dirigió partidos de Gimnasia de Jujuy ni de Midland.
Gimnasia de Jujuy visita a Midland
El único antecedente entre Gimnasia de Jujuy y Midland
El único enfrentamiento entre ambos equipos se produjo por la primera fecha del campeonato, en el Estadio 23 de Agosto.
En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Hernán Pellerano se impuso por 2-1, con dos goles de Cristian “Polaco” Menéndez.
Cómo llegan los equipos
Gimnasia de Jujuy afrontará el encuentro como líder de la Zona B, con 36 puntos. En tanto, “El Funebrero” se encuentra en la sexta posición, con 26 unidades.
Antes del parate, el equipo jujeño terminó con una victoria 3-1 ante Güemes. Por su parte, Midland viene de un empate ante Patronato.
La previa de Gimnasia de Jujuy vs Midland
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