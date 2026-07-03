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3 de julio de 2026 - 09:18
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vuelve a la acción vs Midland: horario, árbitro y cómo llegan los equipos

Gimnasia de Jujuy buscará este fin de semana seguir puntero de la Zona B cuando visite a Midland por la fecha 19 de la Primera Nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

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El partido entre el Lobo y Midland se jugará el domingo 5 de julio, desde las 16 horas en el Estadio Ciudad de Libertad.

En lo que va de la temporada 2026, Viola no dirigió partidos de Gimnasia de Jujuy ni de Midland.

Gimnasia de Jujuy visita a Midland

Gimnasia de Jujuy visita a Midland

El único antecedente entre Gimnasia de Jujuy y Midland

El único enfrentamiento entre ambos equipos se produjo por la primera fecha del campeonato, en el Estadio 23 de Agosto.

En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Hernán Pellerano se impuso por 2-1, con dos goles de Cristian “Polaco” Menéndez.

Cómo llegan los equipos

Gimnasia de Jujuy afrontará el encuentro como líder de la Zona B, con 36 puntos. En tanto, “El Funebrero” se encuentra en la sexta posición, con 26 unidades.

Antes del parate, el equipo jujeño terminó con una victoria 3-1 ante Güemes. Por su parte, Midland viene de un empate ante Patronato.

La previa de Gimnasia de Jujuy vs Midland

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