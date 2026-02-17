martes 17 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de febrero de 2026 - 08:39
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Gimnasia se mide ante Gimnasia (Mendoza) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie el viernes 20 de febrero a las 22:15 (hora Argentina).

Gimnasia (Mendoza) vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 22:15 (hora Argentina) el próximo viernes 20 de febrero, Gimnasia visita a Gimnasia (Mendoza) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Apertura.

Lee además
estudiantes (rc) visita a san lorenzo por la fecha 6

Estudiantes (RC) visita a San Lorenzo por la fecha 6
se enfrentan independiente riv. (m) e independiente por la fecha 6

Se enfrentan Independiente Riv. (M) e Independiente por la fecha 6

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Gimnasia

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Talleres. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Gimnasia y Estudiantes, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

Gimnasia atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Nacional 1970, y Gimnasia se impuso por 3 a 1.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Independiente: 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Rosario Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tigre: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Banfield: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
Horario Gimnasia (Mendoza) y Gimnasia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estudiantes (RC) visita a San Lorenzo por la fecha 6

Se enfrentan Independiente Riv. (M) e Independiente por la fecha 6

Boca Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Rosario Central vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Estudiantes vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Las más leídas

Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa). video
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares y dólares en el carnaval de Jujuy

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos
Clima.

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos

Lluvia en Jujuy.
Tiempo.

A qué hora lloverá hoy, lunes 16 de febrero, en Jujuy

Luciana Pedraza y Robert Duvall.
Espectáculos.

Nacida en Salta y criada en Jujuy: quién es Luciana Pedraza, la viuda de Robert Duvall

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque
Policiales.

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel