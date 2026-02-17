Gimnasia (Mendoza) vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 22:15 (hora Argentina) el próximo viernes 20 de febrero, Gimnasia visita a Gimnasia (Mendoza) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Apertura.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Gimnasia Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Talleres. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Gimnasia y Estudiantes, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

Gimnasia atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante. En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Nacional 1970, y Gimnasia se impuso por 3 a 1.

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Independiente: 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Dep. Riestra: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Rosario Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tigre: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Banfield: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina) Horario Gimnasia (Mendoza) y Gimnasia, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

