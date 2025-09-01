lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 12:55
Recomendaciones.

Guía de intervención rápida: cómo actuar ante posibles casos de grooming

El Gobierno de la Provincia de Jujuy, publicó una guía de intervención rápida ante la sospecha de casos de grooming.

Por  Analía Farfán
Bajaron las denuncias por casos de grooming en Jujuy (Foto ilustrativa)

Bajaron las denuncias por casos de grooming en Jujuy (Foto ilustrativa)

Lee además
el duro relato de una mama: mi hija fue la primera victima de grooming y femicidio en la argentina
Del dolor al compromiso.

El duro relato de una mamá: "Mi hija fue la primera víctima de grooming y femicidio en la Argentina"
El grooming, un peligro latente de internet que aumentó en pandemia.
Secretaría de Niñez.

Grooming en Jujuy: 5 denuncias en lo que va del año

Grooming: jornadas de sensibilización y estreno en Jujuy
Grooming: jornadas de sensibilización y estreno en Jujuy

Grooming: jornadas de sensibilización y estreno en Jujuy

Guía de recomendaciones ante posibles casos de grooming

  1. En Facebook Messenger: Capturas de pantalla desde el navegador o utilizar la función de descarga de la cuenta; (Configuración > Tu información > Descargar); y copiar el enlace del perfil del sospechoso (dirección URL).
  2. En Instagram: Capturas de los mensajes y perfil del usuario; copiar el enlace del perfil del sospechoso (dirección URL).
  3. En WhatsApp: Ir a "Opciones > Más > Exportar Chat"; elegir "Con archivos multimedia"; guardar el archivo en formato .TXT y compartirlo a un medio seguro (USB, correo institucional cifrado, etc.).
  4. En TikTok, Snapchat/Telegram / Signal: (mensajes efímeros) llamar al 102 o al 107.
  5. No permitir que el NNyA continúe conversando con el sospechoso hasta que intervenga personal especializado.
  6. No apagar ni reiniciar el dispositivo si está operativo.
  7. No borrar mensajes, archivos, ni aplicaciones relacionadas con la comunicación sospechosa.
  8. No cerrar sesiones activas (WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.).
  9. En lo posible, colocar el equipo en modo avión y desactivar el Wi-Fi, sin apagarlo.
  10. No permitir que el NNyA continúe conversando con el sospechoso hasta que intervenga personal especializado. No apagar ni reiniciar el dispositivo si está operativo. No borrar mensajes, archivos, ni aplicaciones relacionadas con la comunicación sospechosa. No cerrar sesiones activas (WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.). En lo posible, colocar el equipo en modo avión y desactivar el Wi-Fi, sin apagarlo.

¿Qué el grooming?

Es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet, a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos como las redes sociales, las páginas de internet o las apps de mensajería como Whatsapp.

¿Dónde denunciar?

El grooming es un delito y se debe denunciar. Para ello se puede comunicar a la Agencia Provincial de Delitos Complejos, llamando el teléfono fijo 3884249574 o acercándose a la sede de la calle Independencia Nº 169 de San Salvador de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El duro relato de una mamá: "Mi hija fue la primera víctima de grooming y femicidio en la Argentina"

Grooming en Jujuy: 5 denuncias en lo que va del año

5 denuncias de Grooming en Jujuy en 2025: números que alarman

Crecimiento del grooming en Jujuy: cómo cuidar a los niños en casa y en la escuela

Le robaron los ahorros de Camilo, el bailarín de la peatonal de San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Continuan los estudios y relevamientos en la Iglesia Catedral para su restauración. video
Jujuy.

Confirmaron los motivos del derrumbe en la Iglesia Catedral

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Inicia el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel