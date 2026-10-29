Guillermo Cosaro analizó a Gimnasia de Jujuy: "Tenemos que ser más sólidos en defensa para el Reducido"

Gimnasia de Jujuy se prepara para disputar el último partido de la fase regular de la Primera Nacional 2026 ante San Martín de San Juan, con la clasificación al Reducido ya asegurada. En la previa del encuentro, Guillermo Cosaro , capitán y defensor del Lobo, analizó el presente del equipo, reconoció los aspectos que deben mejorar y se mostró optimista de cara a la definición por el segundo ascenso.

Deportes. El Lobo quedó cuarto en la tabla y el sábado jugará el último partido de la fase regular

El conjunto dirigido por Hernán Pellerano buscará cerrar el campeonato con una victoria como visitante para terminar lo más arriba posible en la tabla y afrontar la siguiente instancia en mejores condiciones.

“Se termina lo que fue un torneo largo, de mucho desgaste, de mucho esfuerzo, logrando objetivos muy importantes. Ahora tenemos que tratar de ganar en San Juan y terminar lo más arriba posible para que eso nos dé una ventaja en el Reducido”, expresó Cosaro.

El capitán consideró que el equipo realizó una buena campaña y consiguió superar lo hecho durante la temporada anterior, aunque reconoció que no pudieron alcanzar uno de los principales objetivos: disputar la final por el primer ascenso.

Fue un año muy complicado, muy complejo, lo que vivimos día a día. Estuvimos 19 fechas punteros, hicimos dos partidos de Copa Argentina muy buenos, casi eliminamos al campeón y terminamos peleando hasta el final, recordó. Fue un año muy complicado, muy complejo, lo que vivimos día a día. Estuvimos 19 fechas punteros, hicimos dos partidos de Copa Argentina muy buenos, casi eliminamos al campeón y terminamos peleando hasta el final, recordó.

Cosaro también destacó el funcionamiento futbolístico que mostró Gimnasia a lo largo del campeonato y sostuvo que el balance general es positivo. Sin embargo, al hablar de los aspectos que deberán corregir para el Reducido, hizo especial hincapié en el trabajo defensivo.

“Si hay algo que mejorar y corregir de cara al Reducido, es estar un poquito más sólidos en defensa, hacernos un poquito más fuertes en esa fase. Después creo que son todos puntos muy positivos”, señaló.

La derrota ante Atlanta y cómo está el plantel

La caída frente a Atlanta significó un golpe para Gimnasia de Jujuy, que perdió la posibilidad de llegar a la última fecha con chances de disputar la final por el primer ascenso. Cosaro reconoció que el resultado afectó al grupo, pero aseguró que los jugadores ya cambiaron el enfoque para concentrarse en lo que viene.

Terminó el partido con Atlanta y dolió, porque se nos escapó la primera posibilidad de jugar una final, pero sabemos que tenemos otro camino, manifestó. Terminó el partido con Atlanta y dolió, porque se nos escapó la primera posibilidad de jugar una final, pero sabemos que tenemos otro camino, manifestó.

En ese sentido, explicó que el plantel volvió a enfocarse en el trabajo y en fortalecer la unión del grupo para afrontar la próxima etapa de la competencia.

Gimnasia de Jujuy ante Atlanta.

Qué dijo Cosaro sobre el próximo partido ante San Martín de San Juan

En relación con el último rival de la fase regular, el defensor señaló que San Martín de San Juan también necesita conseguir un buen resultado para intentar clasificarse al Reducido, aunque depende de otros resultados. Por ese motivo, anticipó que espera un equipo dispuesto a atacar, algo que Gimnasia podría aprovechar para generar situaciones de gol.

“Ellos van a salir a atacar también y eso nos da la posibilidad de encontrar espacios. Nosotros tenemos jugadores determinantes, desequilibrantes, que marcan la diferencia", explicó.

Además, destacó que el conjunto sanjuanino juega bien al fútbol, pero también permite que sus rivales puedan llegar al área con varios futbolistas y generar oportunidades.

Pellerano y Cosaro

Gimnasia de Jujuy y el desafío del Reducido

Con la clasificación asegurada y el cuarto puesto como posición mínima, Gimnasia espera conocer a su rival para la primera instancia del Reducido. Según Cosaro, existen tres posibles adversarios, aunque los cruces dependerán de los resultados de la última fecha.

El capitán contó que ya observaron algunos partidos de esos equipos, pero que el análisis más detallado comenzará después del encuentro ante San Martín de San Juan. También recordó la experiencia del Reducido anterior y advirtió que esta instancia exige mayor concentración porque los partidos suelen definirse por pequeños detalles.

Todos los equipos ajustan otra vez un poquito más. Son partidos que se definen muchas veces por detalles, hay que estar muy atentos, muy concentrados, no hay que regalar nada, sostuvo. Todos los equipos ajustan otra vez un poquito más. Son partidos que se definen muchas veces por detalles, hay que estar muy atentos, muy concentrados, no hay que regalar nada, sostuvo.

Sobre la propuesta futbolística del Lobo, remarcó que deberán mantener la identidad que mostraron durante el campeonato.

“Tenemos que seguir proponiendo el fútbol que venimos proponiendo. Creo que lo hicimos muy bien contra grandes equipos y, si podemos mantener el nivel, vamos a pelear hasta el final”, afirmó.