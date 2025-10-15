miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 17:45
Política internacional.

Hamas entregó dos cuerpos más de rehenes isralíes muertos e informó que no pudo localizar al resto

Se estima que aún restan 19 rehenes fallecidos durante los últimos dos años de conflicto. Sin embargo, Hamas asegura que no tiene los cuerpos de estas personas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quedarían otros 19 secuestrados fallecidos en los últimos dos años de guerra.

Quedarían otros 19 secuestrados fallecidos en los últimos dos años de guerra.

La Cruz Roja recibió este miércoles los cuerpos de dos rehenes más en Gaza para su posterior entrega a Israel, informó el Ejército israelí. Esta entrega se produjo poco después de que el brazo armado de Hamas declarara que había entregado todos los cuerpos que logró localizar, un hecho que podría incrementar la tensión en la región.

Lee además
Quiénes son los rehenes argentinos liberados tras el acuerdo Israel–Hamás.  
Política internacional.

Quiénes son los rehenes argentinos liberados por hamas
Los trasporte de la Cruz Roja que se usan para las entregas
Medio Oriente.

Hamas entregó cuatro ataúdes con restos de rehenes; Israel espera la confirmación de identidades

El pasado lunes, Hamas liberó a 20 rehenes con vida, como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

Personal israelí saluda la llegada de un vehículo que transporta el cuerpo de un rehén fallecido en Gaza.

Con la entrega de este miércoles, la organización ha trasladado los restos de nueve rehenes fallecidos. Un cuerpo enviado a Israel el martes no fue identificado como perteneciente a un cautivo, por lo que se estima que quedan 19 rehenes muertos todavía en Gaza.

Hamas afirmó que ya entregó “todos los cuerpos” que pudo localizar

Este miércoles, las brigadas de Al Qasam, la facción militar de Hamas, comunicaron que ya han entregado “todos los cuerpos que puede alcanzar” de los rehenes fallecidos en Gaza.

Hamas entregó otros dos cuerpos de rehenes israelíes muertos.

El grupo precisó que se “requieren esfuerzos y equipos especiales” para localizar y recuperar los restos restantes. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente”, señaló el brazo armado del movimiento islamista en un comunicado oficial.

El informe subrayó que han “cumplido con lo acordado” al liberar tanto a los rehenes con vida que permanecían en la Franja como a los fallecidos que habían sido identificados y localizados.

