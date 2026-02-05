jueves 05 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de febrero de 2026 - 09:49
Trámites.

¿Hay que renovar el DNI en Jujuy? Qué pasa con los documentos actuales

Desde el Registro Civil aclararon que los DNI y pasaportes actuales siguen siendo válidos hasta su vencimiento. Todos los detalles en Jujuy.

DNI.jpg
Lee además
que necesito para viajar a chile: documentos, permisos, horarios y recomendaciones para jujenos
Sociedad.

Qué necesito para viajar a Chile: documentos, permisos, horarios y recomendaciones para jujeños
Permiso de viaje con menores
Vacaciones.

Cómo tramitar el permiso de viaje para menores en Jujuy: precios, modalidades y documentos

“El DNI que hoy tenemos tiene plena validez hasta su fecha de vencimiento”, explicó el director del Registro Civil, Octavio Rivas. Esto incluye tanto el DNI físico como el que se encuentra cargado en la aplicación digital.

“No hace falta salir corriendo a renovar el documento. Recién cuando vence, se hace la reposición normal y se recibe el nuevo formato”, remarcó.

Embed - Todo sobre el nuevo DNI en Jujuy: documentos, viajes con menores y partidas digitales

Qué pasa con el pasaporte

Lo mismo ocurre con el pasaporte argentino. Los pasaportes actuales pueden utilizarse sin inconvenientes tanto dentro del país como para viajar al exterior hasta su vencimiento.

“Los países del Mercosur y los asociados ya están informados para aceptar ambos formatos”, indicó Rivas.

En qué casos se recibe el nuevo DNI

El nuevo formato se entregará cuando se realicen trámites como:

  • cambio de domicilio
  • actualización
  • reposición por extravío

En esos casos, y una vez agotados los insumos anteriores, el DNI llegará con el nuevo diseño.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué necesito para viajar a Chile: documentos, permisos, horarios y recomendaciones para jujeños

Cómo tramitar el permiso de viaje para menores en Jujuy: precios, modalidades y documentos

¿Qué documentos debo llevar para conducir en Jujuy?

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Nuevo DNI y pasaporte: desde cuándo se implementa el formato en Jujuy

Lo que se lee ahora
Jueves de Compadres (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Tiempo.

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Terrible vuelco de un auto en la curva de la muerte: el conductor se salvó de milagro video
Accidente.

Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Imagen ilustrativa.
Ahora.

Abrieron el Paso de Jama: hasta qué hora

Jueves de Compadres (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Tiempo.

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años video
Justicia.

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas video
Consumo.

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel