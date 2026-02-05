¿Hay que renovar el DNI en Jujuy? Qué pasa con los documentos actuales

“El DNI que hoy tenemos tiene plena validez hasta su fecha de vencimiento”, explicó el director del Registro Civil, Octavio Rivas. Esto incluye tanto el DNI físico como el que se encuentra cargado en la aplicación digital.
“No hace falta salir corriendo a renovar el documento. Recién cuando vence, se hace la reposición normal y se recibe el nuevo formato”, remarcó.
Embed - Todo sobre el nuevo DNI en Jujuy: documentos, viajes con menores y partidas digitales
Qué pasa con el pasaporte
Lo mismo ocurre con el pasaporte argentino. Los pasaportes actuales pueden utilizarse sin inconvenientes tanto dentro del país como para viajar al exterior hasta su vencimiento.
“Los países del Mercosur y los asociados ya están informados para aceptar ambos formatos”, indicó Rivas.
En qué casos se recibe el nuevo DNI
El nuevo formato se entregará cuando se realicen trámites como:
cambio de domicilio
actualización
reposición por extravío
En esos casos, y una vez agotados los insumos anteriores, el DNI llegará con el nuevo diseño.