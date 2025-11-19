Hernán Pellerano asume en Gimnasia de Jujuy: quiénes lo acompañan en el cuerpo técnico

Hernán Pellerano

A partir de este miércoles 19 de noviembre, Hernán Pellerano se hará cargo del cuerpo técnico de Gimnasia de Jujuy como entrenador del plantel principal. El ex jugador, ya tiene definido quiénes lo acompañarán en su equipo.

Durante la mañana de hoy, llevará adelante su primer entrenamiento en Papel Noa.

Quiénes forman parte del cuerpo técnico de Hernán Pellerano en Gimnasia de Jujuy Hernán Pellerano hará su debut como director técnico, luego de ser ayudante de campo de Pablo de Muner en Defensa y Justicia y Aguilas Doradas. El ex jugador iniciará su camino en Gimnasia de Jujuy este miércoles y estará acompañado por:

Matías Szpigiel - Ayudante de Campo

Mauro Vidal - Preparador Físico Cabe destacar que también se suma en esta nueva temporada Julio Chiarini como Manager Deportivo. El arquero que se retiró del Lobo arribó en las últimas horas a la provincia y se encargará de manejar el mercado de pases y desvinculaciones del plantel profesional.

cuerpo tecnico gimnasia Primer entrenamiento de Hernán Pellerano como DT Este miércoles Hernán Pellerano dirigirá su primer entrenamiento como entrenador de Gimnasia de Jujuy. Luego, brindará una conferencia de prensa tras haber arribado a la provincia el pasado lunes y haber concretado la firma del contrato en la jornada del martes. Gimnasia de Jujuy oficializó a Hernán Pellerano En la mañana de este 19 de noviembre, Gimnasia de Jujuy compartió a través de redes sociales la oficialización de Hernán Pellerano como flamante entrenador. "La pasión de siempre con nueva energía", iniciaron en el mensaje desde el club Albiceleste. "Bienvenido Hernán Pellerano. Iniciamos un nuevo ciclo, listos para el futuro", finalizó el texto. mensaje del lobo por pellerano

