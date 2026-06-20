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20 de junio de 2026 - 20:56
Deporte.

Histórico: el Suri logró el ascenso tras vencer a Añatuya

El conjunto jujeño se impuso por 42 a 5 en un partido decisivo disputado en Alto Comedero y logró el objetivo por el que trabajó durante toda la temporada. La victoria representa un paso clave para el crecimiento deportivo e institucional del club.

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Por  Agustín Weibel
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El Suri Rugby Club vivió una tarde inolvidable este sábado al derrotar con claridad a Añatuya por 42 a 5 y obtener el ascenso en la Liguilla LNG B. Ante su público y en su cancha de Alto Comedero, el equipo jujeño coronó una campaña de esfuerzo, compromiso y crecimiento con una actuación contundente que le permitió alcanzar la meta trazada desde el inicio del año.

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Desde el comienzo del encuentro, el conjunto local mostró determinación para asumir el protagonismo. Con intensidad en defensa, orden táctico y efectividad en ataque, fue construyendo una ventaja que terminó reflejándose en el marcador final.

La superioridad de El Suri quedó evidenciada a lo largo de los 80 minutos. El equipo logró imponer condiciones en las distintas facetas del juego y aprovechó cada oportunidad para sumar puntos, dejando sin respuestas a su rival.

Un ascenso que beneficia a todo el club

Más allá del logro deportivo de la primera división, la conquista tiene un impacto mucho más amplio dentro de la institución. El ascenso permitirá fortalecer el trabajo que se viene desarrollando en las divisiones juveniles y potenciar el crecimiento de nuevos jugadores dentro de la estructura del club.

Durante la semana previa al partido, integrantes del plantel habían destacado la importancia de este objetivo para el futuro de la entidad, entendiendo que un salto de categoría también genera nuevas oportunidades para las inferiores y para la incorporación de jóvenes deportistas.

El premio a una temporada de trabajo

El ascenso llega después de meses de preparación, entrenamientos y adaptación a una nueva propuesta de trabajo impulsada por el cuerpo técnico. A lo largo del año, el equipo mostró una evolución constante que terminó teniendo su recompensa en el encuentro más importante de la temporada.

El compromiso, la disciplina y la consolidación de un grupo competitivo fueron algunos de los pilares que permitieron alcanzar el objetivo.

Fiesta en Alto Comedero

El pitazo final desató el festejo de jugadores, entrenadores, dirigentes, socios y familiares que acompañaron al equipo en una jornada histórica para la institución.

Con el contundente 42 a 5 sobre Añatuya, El Suri no solo logró el ascenso, sino que también reafirmó el crecimiento que viene experimentando el rugby jujeño en los últimos años. La celebración fue total en Alto Comedero, donde el club pudo compartir con su gente una de las páginas más importantes de su historia reciente.

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