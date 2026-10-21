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21 de octubre de 2026 - 11:41
Jujuy.

Histórico en Jujuy: lanzan los primeros vinos espumantes elaborados en la provincia

Antropo Wines presentó tres variedades de espumantes producidos en Jujuy mediante el método tradicional francés champenoise.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Espumantes de&nbsp;Antropo Wines

Espumantes de Antropo Wines

Por primera vez, llegarán al mercado vinos espumantes elaborados en la provincia de Jujuy. La firma Antropo Wines anunció el lanzamiento de tres variedades, un nuevo paso en la diversificación de la producción vitivinícola jujeña.

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Los espumantes fueron elaborados mediante el método tradicional francés champenoise, y la propuesta incluye Chardonnay, Malbec y Sauvignon.

Los primeros espumantes elaborados en Jujuy

El lanzamiento de Antropo Wines marca una novedad para el sector vitivinícola provincial, con la incorporación de tres productos que amplían la variedad de vinos elaborados en Jujuy.

Sebastián Escalante, socio fundador de la firma, destacó el significado de este avance y las posibilidades de continuar desarrollando nuevos productos en la provincia.

Estamos súper contentos de poder elaborar nuevos productos en Jujuy. Es una forma de demostrar el gran potencial que tiene nuestra provincia para elaborar vinos de alta calidad y cada vez más diversos, expresó. Estamos súper contentos de poder elaborar nuevos productos en Jujuy. Es una forma de demostrar el gran potencial que tiene nuestra provincia para elaborar vinos de alta calidad y cada vez más diversos, expresó.

Tres variedades que llegan al mercado

La nueva propuesta de Antropo Wines está integrada por tres espumantes elaborados mediante el método tradicional francés champenoise:

  • Chardonnay.

  • Malbec.

  • Sauvignon.

Con este lanzamiento, la firma incorpora nuevas alternativas a la producción local y apuesta a seguir mostrando el potencial de Jujuy para elaborar vinos de calidad y cada vez más diversos.

CONTENIDO EXTERNO.

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