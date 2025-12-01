Honduras: un empresario trumpista y un conductor competirán por la presidencia

Honduras giró a la derecha en las elecciones presidenciales de este domingo.

Honduras mostró una inclinación hacia posiciones conservadoras en los comicios presidenciales de este domingo. Con un escrutinio que avanza con lentitud, el empresario Nasry Asfura , respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump , supera por un margen mínimo al conductor televisivo Salvador Nasralla .

De acuerdo con información publicada por El Heraldo , la ventaja de Asfura es extremadamente estrecha : solo 515 sufragios , con el 57% de las mesas procesadas.

Los votantes hondureños dieron un fuerte revés al bloque progresista encabezado por la mandataria Xiomara Castro , al frente de una nación marcada por la pobreza estructural y profundamente afectada por la acción de pandillas , el avance del narcotráfico y reiterados escándalos de corrupción .

Castro asumió la presidencia en 2021 , más de diez años después de que su esposo, Manuel Zelaya , fuera derrocado tras su alineamiento político con Venezuela y Cuba , un giro que desencadenó un clima de polarización inédita entre sectores de izquierda y derecha en el país.

De izquierda a derecha, el presentador de televisión Salvador Nasralla y el empresario Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Asfura, popularmente llamado “Tito” o “Papi”, concentra alrededor del 40% de las preferencias, apenas por encima del 39,8% que alcanza Nasralla, simpatizante declarado de los mandatarios Javier Milei (Argentina) y Nayib Bukele (El Salvador).

Mucho más atrás, con una desventaja superior a los veinte puntos, aparece la postulante del oficialismo, la abogada de perfil progresista Rixi Moncada, de 60 años, de acuerdo con el pausado recuento propio de esta elección definida en una única vuelta.

El candidato presidencial hondureño del partido liberal, Salvador Nasralla. Nasry Asfura lidera el conteo con una leve ventaja sobre Salvador Nasralla.

Quiénes son los candidatos que luchan por la presidencia en Honduras

Asfura, quien gobernó Tegucigalpa y tiene 67 años, supera por una diferencia mínima a Nasralla —conocido presentador de 72 años— luego de contabilizarse el 56% de las actas, de acuerdo con los datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tanto Nasralla, representante del Partido Liberal (PL), como Asfura, del Partido Nacional (PN), centraron sus mensajes en el temor a que la continuidad del oficialismo empujara al país hacia un escenario similar al de Venezuela, atravesado por un deterioro económico y social.

En plena campaña, Donald Trump intensificó el discurso anticomunista, advirtiendo que retiraría apoyo a Honduras si su favorito no resultaba vencedor y señalando a la candidata de izquierda, Rixi Moncada, como cercana al presidente venezolano Nicolás Maduro y a sus supuestos “narcoterroristas”.

Salvador Nasralla.

El dirigente republicano endureció su postura en los días previos a los comicios al prometer que otorgaría un perdón al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por colaborar con el narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán en el transporte masivo de estupefacientes.

De acuerdo con los tribunales estadounidenses, Hernández —que estuvo al frente del país entre 2014 y 2022 representando al partido de Asfura— transformó a Honduras en un auténtico “Estado narco”. Sin embargo, para Trump, esa condena responde a una “maniobra” impulsada por su rival político, Joe Biden.

La propuesta de concederle el indulto se opone a la dura campaña antidrogas que Trump impulsa en el Caribe como herramienta para aumentar la presión contra Nicolás Maduro, aliado de Xiomara Castro.

Los hondureños castigaron a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro.

Sin pronóstico

Al respaldar públicamente a Asfura, Trump sostuvo que le resultaría imposible entablar una relación de trabajo con Nasralla, a quien calificó como “casi comunista” por haber ocupado un puesto relevante en el gobierno actual antes de distanciarse de él.

Nasralla respondió que esas declaraciones se originaban en una “desinformación malintencionada” promovida por sus rivales políticos. Asfura, por su parte, afirmó estar dispuesto a coordinar con Estados Unidos, país donde reside una diáspora hondureña de dos millones de personas y principal aliado comercial de la nación.

Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya.

En un guiño a las expectativas de Estados Unidos, tanto Asfura como Nasralla se comprometieron a fortalecer los vínculos con Taiwán, después de que la administración de Castro retomara lazos diplomáticos con China en 2023.

Asfura intenta llegar nuevamente al poder tras su derrota frente a Castro en 2021, mientras que Nasralla encara su tercer intento por alcanzar la jefatura del Ejecutivo.