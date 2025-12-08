Horror en Córdoba: vivía con el cadáver de su hija escondido bajo la cama

Horror en Córdoba: detuvieron a una mujer que convivía con el cadáver de su hija oculto bajo la cama. (Foto: gentileza El Doce).

Una escena de horror sacude por estas horas a la localidad de Villa Rumipal, provincia de Córdoba. Una mujer de 64 años fue detenida luego de que la Policía encontrara el cuerpo sin vida de su hija de 22 años oculto debajo de una cama en la vivienda que ambas compartían. El caso se conoció este lunes pero el operativo se realizó el sábado a la noche, tras el llamado de vecinos alarmados por fuertes olores nauseabundos que salían del domicilio.

El aviso de los vecinos y la intervención policial en Córdoba Según la información difundida por fuentes policiales, fueron los vecinos de la zona quienes dieron el alerta al notar que de la casa de la mujer emanaban olores muy intensos y que hacía varios días no veían a la joven. Ante el llamado al 911, un móvil se hizo presente en el lugar y, tras ingresar al domicilio, los efectivos hallaron el cadáver de la chica escondido debajo de una cama en una de las habitaciones.

La mujer se encontraba dentro de la vivienda y fue detenida de inmediato. De acuerdo a las primeras versiones, habría convivido varios días con el cuerpo de su hija en esas condiciones, aunque será la autopsia la que determine con mayor precisión cuándo murió la joven y en qué circunstancias.

Investigación a cargo de la fiscalía de Río Tercero El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero, que ordenó el levantamiento del cuerpo, las pericias en el domicilio y la toma de declaraciones a vecinos y allegados para reconstruir el contexto familiar. La madre quedó detenida de manera preventiva mientras avanza la causa, que por el momento se investiga como muerte sospechosa con participación de un familiar directo.

Los investigadores trabajan sobre dos ejes: establecer la causa de muerte de la joven —si fue un hecho violento, una omisión de auxilio o una muerte natural no reportada— y determinar por qué la madre no avisó a las autoridades y mantuvo el cuerpo oculto bajo la cama. El resultado de la autopsia será clave para definir la calificación legal que enfrentará. Conmoción y silencio en el barrio La noticia generó conmoción entre los habitantes de Villa Rumipal, una localidad turística del valle de Calamuchita, acostumbrada a otra clase de noticias. Varios vecinos manifestaron su estupor al conocer el desenlace y prefirieron no hablar públicamente, mientras otros relataban que hacía días notaban algo extraño en la casa por los olores y la ausencia de la chica.

