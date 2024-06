Hoy se avanzará con la movilidad jubilatoria en Diputados

Además se informó que los dialoguistas no darán quórum para fondos docentes. Unión por la Patria en la Cámara baja acompañará la sesión que pidió la UCR.

El debate sobre el quórum incluía una especie de intercambio de favores. Los radicales inicialmente afirmaban que si el bloque de Unión por la Patria aportaba a sus 99 diputados, ellos permitirían la discusión sobre los fondos destinados a la educación. Tanto es así que Germán Martínez, presidente del bloque kirchnerista, intentó ampliar la agenda y unificar todos los temas en una única sesión. La negativa de los radicales fue la primera indicación de lo que ocurriría hoy.

“Si hay quórum en la primera sesión, estaremos todo el día discutiendo sobre las jubilaciones. No vemos la necesidad de meter todos los temas el mismo día”, indicó una fuente de la UCR. “No es el momento del FONID y los radicales ahora no quieren debatir universidades porque el gobierno aseguró los fondos”, apuntó otra, pero de Hacemos Coalición Federal.

En este escenario, lo más probable es que únicamente se realice hoy la sesión solicitada por la UCR, en la cual se discutirán dos proyectos.

La propuesta del grupo de dialoguistas busca asegurar una pensión mínima basada en la canasta básica para adultos mayores, que sería de aproximadamente $260,000, con una actualización mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se ha previsto un aumento de la compensación o "empalme" del 8,1%, ya que el decreto de Milei otorgó un 12,5% que no compensa la inflación del 20,6% registrada en enero, mes excluido de la actualización por IPC.

Germán Martín junto a los líderes de los bloques "dialoguistas".

Asimismo, se incorporó un aumento semestral equivalente al 50% de la diferencia entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC, permitiendo así la posibilidad de incrementar las jubilaciones en tiempos de crecimiento económico. De esta manera, el IPC no actuará como un límite máximo para las pensiones.

Por otro lado, la versión inicial del proyecto de Unión por la Patria proponía una recomposición inicial del 30% (en lugar del 20,6%) para recuperar el poder adquisitivo perdido también en diciembre. Sin embargo, para llegar a un acuerdo, optaron por establecer una fórmula de movilidad basada en el IPC, con un incremento semestral relacionado con la diferencia entre el RIPTE (salarios privados) y el IPC, abonando el 50% de esta diferencia. Además, redujeron la recomposición inicial del 30% al 20,6%.

El principal desacuerdo se centró en el papel del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Los dialoguistas desean que se emplee para abonar los juicios previsionales con sentencia definitiva y las deudas del Estado Nacional con las cajas provinciales no transferidas. Por otro lado, el peronismo insiste en que el FGS no debe destinarse a esos propósitos.

La Cámara de Diputados volverá a debatir por la actualización de los haberes jubilatorios.

Mancha, incomodidad y veto

Lo que ocurrirá a continuación es que los dialoguistas se retirarán, dejando a Unión por la Patria y al Frente de Izquierda sin quórum y en una sesión con minoría. Los radicales, a pesar de tener dictamen favorable para universidades, no se sumarán, obligando a los presentes a afrontar una situación incómoda. “No quieren avanzar ahora porque el gobierno aseguró el presupuesto para las universidades”, dijo un diputado dialoguista.

En cuanto al Fondo de Incentivo Docente, esos sectores indicaron que es un asunto que se podría reconsiderar “una vez que pase la Ley Base -volverá a Diputados una vez que la apruebe con modificaciones el Senado-”.

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja acompañará la sesión que pidió la UCR.

La percepción general es que, a pesar de que en la última sesión en la Cámara de Diputados el partido radical y el bloque de Unión por la Patria votaron conjuntamente, aún existe una sombra de desconfianza por asociarse al bloque kirchnerista. Esto es algo que en La Libertad Avanza aún valoran, ya que si avanzan juntos, podrían forzar al presidente Javier Milei a mantener su promesa de vetar cualquier propuesta que implique un gasto por parte del Estado nacional.

