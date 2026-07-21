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21 de julio de 2026 - 09:39
Liga Profesional

Huracán vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Huracán y Banfield. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Huracán vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Huracán y Banfield, por la fecha 1 del Clausura, se jugará el próximo viernes 24 de julio, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en la Quema.

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De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Independiente Riv. (M): 30 de julio - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Atlético Tucumán: 3 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Sarmiento: 28 de julio - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Estudiantes (RC): 1 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Banfield, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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