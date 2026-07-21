Huracán vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

El cotejo entre Huracán y Banfield, por la fecha 1 del Clausura, se jugará el próximo viernes 24 de julio, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en la Quema.

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De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

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