Huracán vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

El cotejo entre Huracán y River Plate, por la fecha 10 del Apertura, se jugará el próximo jueves 12 de marzo, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en la Quema.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El cotejo entre Huracán y River Plate, por la fecha 10 del Apertura, se jugará el próximo jueves 12 de marzo, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en la Quema.
Huracán tiene pendiente su enfrentamiento con Racing Club que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
River Plate tiene pendiente su enfrentamiento con Atlético Tucumán que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
Nicolás Ramírez es el elegido para dirigir el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.