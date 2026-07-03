Imputaron por femicidio al acusado del crimen de Nora Borda en Alto Comedero

Este viernes imputaron por femicidio al hombre que estaba detenido por el homicidio de su cuñada , Norda Borda de 47 años, tras una audiencia realizada por el crimen ocurrido en el barrio Aeroparque de Alto Comedero. Además, la Justicia ordenó que el acusado permanezca con prisión preventiva durante 90 días.

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La audiencia imputativa estuvo encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Juan Sorbello, que presentó la acusación y solicitó la medida de coerción contra el detenido.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Teniente Vázquez, donde la víctima convivía con su pareja, su hijo, el imputado, cuñado de la mujer , y otros integrantes del grupo familiar.

La mujer fue hallada sin vida y presentaba heridas provocadas con un arma blanca.

Durante la audiencia estuvieron presentes representantes del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del Ministerio Público de la Acusación, en representación de los hijos mayores de edad de la víctima, y la Defensoría de Menores, por los hijos menores de edad.

La acusación contra el detenido

La Fiscalía imputó al acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo o por la existencia de una relación preexistente, contemplado en el artículo 80 inciso 1 del Código Penal.

También fue acusado por alevosía, de acuerdo con el artículo 80 inciso 2, y por mediar violencia de género (femicidio), según lo establecido en el artículo 80 inciso 11.

El juez interviniente hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de 90 días.

Rechazaron los planteos de la defensa

En la misma audiencia fueron convalidados todos los secuestros realizados durante la investigación. Además, se autorizó la apertura y extracción de datos de los teléfonos celulares incorporados a la causa.

Por otra parte, el juez rechazó los planteos de inimputabilidad y el pedido de prisión domiciliaria presentados por la defensa del acusado.