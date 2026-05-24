Independiente del Valle vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores

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El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00 (hora Argentina).

Así llegan Independiente del Valle y Rosario Central Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores Independiente del Valle derrotó por 4 a 1 a Libertad en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 6 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores Rosario Central llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a UCV. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 9 goles y mantener su arco en cero0.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 0. El Canalla, líder de grupo, ya está clasificado a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Por su parte, Ind. del Valle mantiene la esperanza de avanzar. El árbitro designado para el encuentro es Raphael Claus. Horario Independiente del Valle y Rosario Central, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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