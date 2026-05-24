Independiente del Valle vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00 (hora Argentina).
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Independiente del Valle derrotó por 4 a 1 a Libertad en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 6 goles y ha convertido 10.
Rosario Central llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a UCV. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 9 goles y mantener su arco en cero0.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 0.
El Canalla, líder de grupo, ya está clasificado a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Por su parte, Ind. del Valle mantiene la esperanza de avanzar.
El árbitro designado para el encuentro es Raphael Claus.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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