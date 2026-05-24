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24 de mayo de 2026 - 10:27
Copa Libertadores

Independiente del Valle vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Independiente del Valle vs Rosario Central, que se enfrentarán en el estadio Banco Guayaquil el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00 (hora Argentina). Raphael Claus será el árbitro del partido.

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Independiente del Valle vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00 (hora Argentina).

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Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle derrotó por 4 a 1 a Libertad en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 6 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores

Rosario Central llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a UCV. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 9 goles y mantener su arco en cero0.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 0.

El Canalla, líder de grupo, ya está clasificado a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Por su parte, Ind. del Valle mantiene la esperanza de avanzar.

El árbitro designado para el encuentro es Raphael Claus.

Horario Independiente del Valle y Rosario Central, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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