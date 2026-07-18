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18 de julio de 2026 - 20:25
Fútbol.

Inglaterra se quedó con el tercer puesto tras vencer a Francia en un partidazo

Inglaterra se impuso por 6-4 en un partido cargado de emociones y aseguró el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026. Bukayo Saka fue la gran figura con tres goles.

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Por  Agustín Weibel
Inglaterra se quedó con el tercer puesto tras vencer a Francia en un partidazo

Inglaterra se quedó con el tercer puesto tras vencer a Francia en un partidazo

En la antesala de la gran final entre Argentina y España, Inglaterra y Francia protagonizaron uno de los partidos más entretenidos del Mundial 2026. Con diez goles, cambios permanentes en el marcador y un alto nivel de juego, los ingleses lograron quedarse con el último lugar del podio.

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El Mundial 2026 tuvo un cierre a puro espectáculo para definir el tercer puesto. En el Hard Rock Stadium de Miami, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en un encuentro que entregó emociones de principio a fin y quedó como uno de los más atractivos del torneo.

El conjunto inglés golpeó en los momentos justos y supo responder cada vez que el seleccionado francés logró descontar. La gran figura de la tarde fue Bukayo Saka, autor de un triplete que resultó determinante para asegurar la victoria de los dirigidos por Tomas Tuchel.

Un partido con diez goles y emociones de principio a fin

El marcador cambió constantemente a lo largo de los 90 minutos, con dos selecciones que apostaron por el ataque y ofrecieron un espectáculo lleno de situaciones de peligro.

Para Inglaterra también anotaron Declan Rice, Konsa y Jude Bellingham, mientras que los goles de Francia llegaron a través de Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, quienes marcaron dos tantos cada uno.

La intensidad del encuentro convirtió al duelo por el tercer puesto en uno de los partidos con mayor cantidad de goles de la Copa del Mundo.

El mejor cierre posible para Inglaterra

Con este triunfo, Inglaterra finalizó su participación en el Mundial 2026 ocupando el tercer puesto, una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo y un premio para un equipo que volvió a ser protagonista en la máxima competencia del fútbol.

Francia, por su parte, no pudo despedirse del torneo con una victoria y terminó en la cuarta posición tras un encuentro que será recordado por el alto nivel ofensivo de ambos seleccionados.

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