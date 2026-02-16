lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 08:34
Liga Profesional

Instituto vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Palpitamos la previa del choque entre Instituto y Atlético Tucumán. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Instituto y Atlético Tucumán, por la fecha 6 del Apertura, se jugará el próximo jueves 19 de febrero, a partir de las 19:30 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Atlético Tucumán

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto logró un triunfo por 2-0 ante Central Córdoba (SE). Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos e igualó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán llega con ventaja tras derrotar a Estudiantes (RC) con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.

Atlético Tucumán muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Instituto quien ganó 2 a 0.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs San Lorenzo: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Unión: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Talleres: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Belgrano: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Racing Club: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs River Plate: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Aldosivi: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Barracas Central: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
Horario Instituto y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

