domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 09:13
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este domingo en capital y Palpalá

Este domingo 21 de diciembre se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Palpalá.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Este domingo 21 de diciembre se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Palpalá.

image

Mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Capital) con cortes en el servicio

Será de 7:00 a 13:00 (aprox.) y afectará al barrio Gorriti, en el sector comprendido entre avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery, Dorrego y zonas aledañas. Las tareas incluyen la instalación de nuevos soportes, el reemplazo de una subestación compacta por otra más moderna y su conexión a la línea de media tensión.

  • Horario: de 7:00 a 13:00
  • Zonas: barrio Gorriti sobre avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery, Dorrego y zonas aledañas.
image

Mejoras programadas en Palpalá con cortes en el servicio

Corte en Palpalá: está previsto de 8:00 a 13:00 (aprox.) y alcanzará la zona de Aduana Primaria Palpalá y sectores cercanos. En este caso, se reemplazará una columna eléctrica en mal estado por una nueva y se realizará el retiro de cables asociados a ese tramo, para mejorar la seguridad y ordenar la red.

Desde EJESA recomendaron a los usuarios tomar precauciones durante la interrupción del servicio, como desconectar artefactos sensibles y planificar actividades que requieran energía eléctrica, hasta la normalización del suministro.

