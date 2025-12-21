Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este domingo en capital y Palpalá

Mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Capital) con cortes en el servicio
Será de 7:00 a 13:00 (aprox.) y afectará al barrio Gorriti, en el sector comprendido entre avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery, Dorrego y zonas aledañas. Las tareas incluyen la instalación de nuevos soportes, el reemplazo de una subestación compacta por otra más moderna y su conexión a la línea de media tensión.
Horario: de 7:00 a 13:00
Zonas: barrio Gorriti sobre avenida Éxodo, República de Siria, Jorge Newbery, Dorrego y zonas aledañas.
Mejoras programadas en Palpalá con cortes en el servicio
Corte en Palpalá: está previsto de 8:00 a 13:00 (aprox.) y alcanzará la zona de Aduana Primaria Palpalá y sectores cercanos. En este caso, se reemplazará una columna eléctrica en mal estado por una nueva y se realizará el retiro de cables asociados a ese tramo, para mejorar la seguridad y ordenar la red.
Desde EJESA recomendaron a los usuarios tomar precauciones durante la interrupción del servicio, como desconectar artefactos sensibles y planificar actividades que requieran energía eléctrica, hasta la normalización del suministro.