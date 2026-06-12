Irán difundió el borrador del acuerdo impulsado por Donald Trump, pero evita confirmar su firma

El gobierno de Irán afirmó este viernes que todavía no adoptó una postura definitiva respecto del posible entendimiento para poner fin al conflicto , anunciado por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , quien incluso deslizó la posibilidad de que el acuerdo quede rubricado durante este fin de semana .

La propuesta contempla la eliminación de las sanciones impuestas por Washington y el levantamiento de las restricciones que afectan la actividad de los puertos iraníes , según sostienen las autoridades de Teherán .

“Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo” , señaló ante los medios oficiales el vocero de la Cancillería iraní , Esmail Baqai . La agencia de noticias Tasnim News Agency señaló que el mandatario estadounidense, Donald Trump , aseguró en 38 oportunidades durante los últimos dos meses que un entendimiento entre las partes estaba próximo a concretarse.

La precisión surge luego de que Trump anunciara la existencia de un acuerdo de paz que calificó como “ excelente ” con las autoridades iraníes, aunque hasta el momento ese entendimiento todavía no se concretó.

Además, el presidente estadounidense sostuvo que el Estrecho de Ormuz volvería a operar con normalidad de manera oficial una vez que se firme el pacto, algo que, según estimó, podría ocurrir durante el fin de semana. También indicó que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, estaría en condiciones de suscribir el documento en representación de su país.

Donald Trump anuncia un 'excelente' acuerdo de paz con el régimen iraní.

Sin embargo, las autoridades de Irán mantienen su reclamo de que cesen las acciones militares en todos los escenarios del conflicto, con especial énfasis en Líbano, y consideran ese punto un requisito indispensable antes de avanzar en cualquier entendimiento con Washington.

A comienzos de esta semana, Irán lanzó una serie de misiles contra Israel, en lo que representó el primer enfrentamiento directo entre ambos países desde abril. Al mismo tiempo, cuestionó a Israel por continuar sus operaciones militares en territorio libanés. Por su parte, las fuerzas israelíes ingresaron al sur del Líbano en el marco de una ofensiva militar que, según explicaron, busca debilitar a Hezbollah, movimiento respaldado por Teherán.

Catorce puntos

La agencia iraní Mehr News Agency difundió este viernes un documento que describió como un borrador de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, compuesto por 14 puntos.

Trump añadió que el estrecho de Ormuz se reabriría oficialmente tan pronto como se firmara el acuerdo, lo que podría ocurrir durante el fin de semana.

Entre sus principales disposiciones figura la interrupción inmediata y permanente de las acciones bélicas en todos los escenarios de conflicto, incluido Líbano. Además, contempla la liberación de 24.000 millones de dólares pertenecientes a Irán que permanecen inmovilizados en el exterior, una vez transcurridos 60 días de negociaciones, así como la eliminación total de las sanciones estadounidenses que afectan severamente a la economía iraní.

Donald Trump necesita este acuerdo

Desde hace tiempo, Donald Trump apuesta a que este fin de semana se convierta en uno de los momentos más trascendentes de su mandato presidencial.

En una agenda marcada por acontecimientos de gran repercusión pública, como el regreso del Mundial a Estados Unidos por primera vez en 32 años y la celebración de su cumpleaños número 80 el domingo, que incluirá una velada de combates de la Ultimate Fighting Championship en la Casa Blanca, el mandatario busca concretar un acuerdo con Irán. El objetivo cobra aún más relevancia estratégica debido a que se produciría poco antes de su viaje a la cumbre del Group of Seven, prevista en los Alpes franceses.

Teherán sigue exigiendo el cese de las hostilidades en todos los frentes, especialmente en el Líbano.

Sin embargo, el jueves Donald Trump incrementó aún más las expectativas al sostener que Estados Unidos e Irán estarían en condiciones de alcanzar un entendimiento durante este fin de semana. De concretarse, el acuerdo abriría la puerta al cierre de una guerra que ya lleva tres meses, que genera un amplio rechazo entre la opinión pública estadounidense y que además provocó fuertes repercusiones en los mercados internacionales del petróleo.

Según el mandatario estadounidense, en esta oportunidad las posibilidades de éxito serían mayores y el desenlace podría ser distinto a los intentos anteriores.

Este acercamiento diplomático tiene lugar después de que Donald Trump advirtiera sobre la posibilidad de profundizar la confrontación mediante ataques aéreos de mayor intensidad contra Irán e incluso planteara la toma de control de sectores clave de su industria energética, entre ellos la estratégica instalación petrolera ubicada en la Isla de Kharg.

A principios de semana, Irán lanzó misiles contra Israel.

Las declaraciones del mandatario llegaron tras los intercambios de ataques registrados durante esta semana entre las partes, episodios que dejaron prácticamente sin efecto la tregua temporal que había sido acordada a comienzos de abril.

Durante una conversación con periodistas en el Despacho Oval, Donald Trump sostuvo que la presión sufrida por la otra parte había sido de una magnitud excepcional, al explicar los motivos por los cuales considera que en esta oportunidad existe una posibilidad real de alcanzar un entendimiento.

“Han recibido un golpe como muy pocos podrían soportar”, afirmó el mandatario. Luego agregó: “Y ellos quieren que se concrete el acuerdo mucho más que yo”.