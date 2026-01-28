Javier Milei criticó al empresariado y apuntó a quienes "hacen negocios sucios con el Estado"

El Presidente participó en el evento de la Derecha Fest que se realizó en Mar del Plata.

Tras llegar el lunes a Mar del Plata y participar de un denominado Tour de la Gratitud , el presidente Javier Milei encabezó el martes por la noche el acto central de la Derecha Fest , un encuentro impulsado por Agustín Laje , referente de la Fundación Faro, y habló frente a una multitud de simpatizantes del espacio libertario.

Chequeado. Chequeos a los dichos de Javier Milei durante su discurso en el Foro de Davos

Allí, el mandatario —quien horas antes había lanzado fuertes cuestionamientos contra Paolo Rocca — volvió a respaldar su agenda de corte liberal y sostuvo que su gestión representa un punto de inflexión respecto de años de deterioro atribuibles a políticas estatistas .

En un contexto de fricciones con Techint por la adjudicación del gasoducto en Vaca Muerta , Javier Milei endureció su discurso contra un tramo del mundo empresario y advirtió: “Si quieren hacer negocios turbios con el Estado , deben ir a la quiebra ”.

Previo a la llegada del Presidente al selecto balneario Horizonte Club de Playa , el escenario ya había sido ocupado por referentes de La Libertad Avanza . Los diputados nacionales Lilia Lemoine y “Tronco” asumieron la conducción del encuentro , que dio inicio apenas pasadas las 20 .

La antesala del mensaje presidencial estuvo a cargo de Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quien tuvo la misión de calentar el clima entre los asistentes. “Para mí es un orgullo acompañarlos. Mar del Plata no es una ciudad más, es uno de los hitos históricos de la Libertad Avanza”, expresó ante el auditorio.

Embed

Más tarde, Javier Milei hizo su entrada atravesando a la multitud hasta subir al escenario. Ya frente al micrófono, dio inicio a su exposición con un fuerte respaldo al sistema capitalista como eje central de su mensaje.

En ese marco, evocó su paso por el Foro Económico Mundial y sostuvo que “es mucho más importante usar la explosión de Davos para dar la batalla cultural”.

“Hay que ir y jugar de visitante así. Los tres discursos tienen una concatenación. En 2023 dije que la idea woke había calado en Occidente”, dijo y añadió: “En 2024 fui a alertar que Occidente estaba en peligro. En 2025 fui a explicar por qué debíamos rechazar los parásitos mentales que la idea woke había calado en Occidente. La semana pasada fui a explicar cuál es el camino a abrazar, que no es otro que el de las ideas de la libertad y el capitalismo”.

Defensa de las reformas y rechazo al intervencionismo

Al referirse a los lineamientos de su administración, el jefe de Estado salió en defensa de los cambios implementados y sostuvo que “la intervención lo que genera es un peor funcionamiento del sistema y, por ende, genera más demanda de intervención”.

El presidente sostuvo que el capitalismo es el único sistema capaz de garantizar la libertad.

En esa línea, advirtió que ese proceso deriva en un entramado normativo excesivo: “Terminamos así en una maraña de regulaciones impresionantes. Maraña que en Argentina tuvo más de cien años y que nosotros hemos empezado a hacerla con las reformas estructurales más grandes del último siglo”, subrayó.

En la continuidad de su discurso, Milei recordó que a comienzos del siglo pasado el avance del Estado era presentado como una supuesta ampliación de libertades. No obstante, remarcó que “esa ‘nueva libertad’ no era tal, sino una forma de encierro estatal”, y agregó que “la única prisión debería ser para los chorros”, en referencia a Cristina Kirchner, a quien también incluyó junto a “los socios que tienen el sector privado que hacen negocios turbios”.

El gasoducto y el cruce con Techint

De ese modo, el mandatario volvió a cargar contra un sector del mundo empresario al afirmar que, si el capitalismo cumple un rol social al ofrecer mejores bienes a la comunidad, quienes venden productos más caros y de inferior calidad no merecen ningún tipo de respaldo estatal. “si quieren hacerlo a la fuerza, deben desaparecer e ir a la quiebra; en ese caso son destructores de la sociedad, perjudican a millones. Eso no va a pasar en la Argentina”, remarcó.

Javier Milei criticó con dureza a Paolo Rocca.

Aunque no apuntó de manera explícita contra compañías en particular, sus declaraciones se producen poco después de que la firma india Welspun fuera seleccionada para proveer los caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro, una decisión que derivó en un cruce público entre Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint.

El proceso licitatorio dejó un antecedente poco habitual en los últimos años: una firma del exterior se impuso sobre un actor nacional en un sector considerado clave. Welspun ofertó USD 203 millones para la provisión de 480 kilómetros de caños, una cifra que resultó aproximadamente un 25% más baja que la propuesta final presentada por Tenaris, empresa controlada por Techint.

Licitación internacional y cierre con un mensaje ideológico

Desde la compañía argentina sostuvieron que la diferencia de precios se explica por prácticas de competencia injusta, al tratarse de tubos fabricados en la India con componentes importados desde China a valores por debajo de los internacionales. Aun así, el Ejecutivo resolvió no avanzar con acciones antidumping ni imponer nuevas restricciones al comercio.

Tras las críticas a Paolo Rocca, Milei acusó a los sectores empresariales.

Luego de cuestionar al sector privado, el Presidente cerró con un mensaje de tono político: “Tengo un compromiso para ustedes, vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”.

Milei sostuvo que el país llegó a una situación insólita al afirmar que sectores del populismo adoptaron posturas proteccionistas. “¿Qué sería ser popular? Que la gente pueda comprar más productos a menor precio, pero no están obsesionados con pagar caro”, lanzó, en una crítica dirigida tanto a la oposición como a referentes empresariales que cuestionaron su administración en las últimas semanas.

En esa línea, el Presidente profundizó su planteo y afirmó que el objetivo de su gestión es promover un orden basado en valores. Según expresó, una sociedad libre tiende a ser pacífica y próspera, y de esa combinación surge el capitalismo como motor de transformación, sin necesidad de recurrir a la violencia.

Derecha Fest.

Sobre el final de su discurso, aseguró que ese camino es el que permitirá recuperar la grandeza de la Argentina y del mundo occidental. Luego pidió una bendición para la ciudadanía, invocó “a las fuerzas del cielo” y cerró con su habitual arenga a favor de la libertad, antes de adaptar el lema de Donald Trump con una consigna propia: “Hagamos grande a la Argentina nuevamente”.