Javier Milei redefinió su Gabinete y concentra poder en Seguridad y Comunicación

Javier Milei oficializó cambios clave en el Gabinete y traspasó áreas estratégicas a Adorni y Bullrich

El presidente Javier Milei oficializó este martes una serie de modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo Nacional , mediante la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/25 y otras normas complementarias. Los cambios, que implican un traspaso de competencias entre ministerios y secretarías , buscan reflejar la nueva dinámica del Gobierno tras la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y Diego Santilli al Ministerio del Interior .

Gira. Javier Milei llegó a Nueva York para reunirse con empresarios y visitar la tumba del "Rebe de Lubavitch"

La reorganización se presenta como la primera reestructuración formal del Gabinete desde los últimos recambios de funcionarios. Según fuentes oficiales, el objetivo es mejorar la coordinación de las políticas administrativas y fortalecer la gestión en las áreas estratégicas.

Con la modificación de la Ley de Ministerios , Milei traspasó la Secretaría de Comunicación y Medios , que hasta ahora dependía de la Presidencia, a la órbita de la Jefatura de Gabinete . De esta manera, Adorni —quien hasta la semana pasada era el vocero presidencial— conservará el control formal de la comunicación oficial y los medios públicos , entre ellos la Agencia de Publicidad del Estado, Contenidos Públicos y RTA.

La secretaría será dirigida por Javier Lanari , exsubsecretario de Prensa y colaborador cercano de Adorni. Con este movimiento, la Presidencia de la Nación queda con solo cuatro secretarías: General , Legal y Técnica , Inteligencia del Estado (SIDE) y Cultura .

Seguridad, la gran beneficiada de la reestructuración

Otro de los movimientos destacados es el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.

Ambas dependencias estaban bajo el control del Ministerio del Interior, pero pasarán ahora a integrarse a la cartera de Seguridad, donde también tendrá injerencia la secretaria Alejandra Monteoliva, considerada una de las funcionarias de mayor confianza de Bullrich.

Fuentes oficiales interpretan esta decisión como una señal de fortalecimiento del ministerio, que amplía así su capacidad operativa en materia de control fronterizo y documentación ciudadana.

Turismo, Ambiente y Deportes, ahora bajo Adorni

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes también cambió de dependencia: dejará de funcionar bajo el Ministerio del Interior para pasar a la Jefatura de Gabinete.

Esta secretaría gestiona organismos de peso como la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), además del Fondo Nacional del Turismo.

El área, de especial interés para Karina Milei, hermana del presidente, refuerza la influencia de la Jefatura dentro del esquema gubernamental.

El nuevo rol de Santilli

Con estas modificaciones, Diego Santilli tendrá un Ministerio del Interior más acotado, enfocado principalmente en el vínculo político con los gobernadores, intendentes y legisladores nacionales.

El exvicejefe porteño jurará oficialmente en su cargo este martes por la tarde en Casa Rosada. Sin embargo, ya desde la semana pasada viene actuando como el principal interlocutor del Ejecutivo con las provincias.

La reducción de atribuciones, explican allegados al Gobierno, responde a una estrategia de control interno impulsada por Karina Milei, que busca limitar la dispersión de poder dentro del gabinete.

Objetivos inmediatos y reformas en agenda

El Ejecutivo nacional considera esta reorganización como el primer paso de una nueva etapa de gestión, centrada en los ejes de eficiencia, coordinación y simplificación administrativa.

En paralelo, el Gobierno tiene como prioridades inmediatas la aprobación del Presupuesto 2026 y el avance de tres reformas estructurales que enviará al Congreso en las próximas semanas: la tributaria, la laboral y la penal.