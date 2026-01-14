José Luis Benedetto, presidente de Talleres de Perico: "Estamos todos ilusionados con esta posibilidad"

Talleres de Perico jugará la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central en una llave de ida y vuelta. El primer partido se disputará el domingo 18 de enero en Tucumán, mientras que la vuelta será el 25 de enero en Perico , donde el Expreso intentará cerrar la serie ante su gente.

En una entrevista con Canal 4 , el presidente del club, José Luis Benedetto , valoró el camino del equipo hasta esta instancia y se mostró optimista de cara a lo que viene.

“ El balance es positivo , tenemos la expectativa de jugar la final de la zona norte ante un equipo competitivo de Tucumán y estamos conformes con el rendimiento del equipo”, expresó.

Benedetto también se refirió a la posibilidad de que la serie se juegue con ambas hinchadas, algo que finalmente no ocurrió. “Se hicieron gestiones para jugar con público visitante pero no prosperó. Eso fija el reglamento del torneo: jugar sin visitantes” , explicó.

talleres de Perico regional amateur (2) Talleres de Perico.

La campaña y el respaldo de Perico

Al repasar el recorrido del Expreso, el dirigente resaltó los rivales que quedaron en el camino y la emoción que se vive en la ciudad.

“Dejamos equipos difíciles, muy buenos como Atlético San Pedro y Zapla. Tenemos mucha alegría. Cuando regresamos de San Pedro hubo mucha gente que vino a cantar las canciones del club, nos siguieron en caravana, los jugadores se unieron y eso habla de la alegría que hay en Perico”, contó y remarcó el sentimiento general en la previa de la final: “Estamos todos ilusionados con esta posibilidad”.

“Queríamos un equipo protagonista”

El presidente aseguró que el proyecto deportivo tiene un objetivo claro: devolver a Talleres a un lugar que supo ocupar durante años.

“Queríamos armar un equipo protagonista y llegar lo más lejos posible, y lo estamos logrando. La idea es que el club vuelva a la categoría que supo militar durante muchos años”, señaló.

Un plantel unido y con un mismo objetivo

Por último, Benedetto destacó el clima interno del plantel, un punto que considera clave para encarar una definición.

“Vemos un plantel unido, solidario, compenetrado en el mismo objetivo. Un equipo que está jugando bastante bien. Cuando se ve esa unión, compañerismo y alegría, es muy importante. Ojalá que todo se pueda dar, vamos por el buen camino”, concluyó.