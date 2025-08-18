Juicio por YPF: Irlanda desestimó la ejecución del fallo y Argentina refuerza su defensa

La Argentina obtuvo este lunes un nuevo respaldo en el extenso litigio internacional por la expropiación de YPF. El Tribunal Comercial Superior de Irlanda, a cargo de la jueza Eileen Roberts, rechazó la solicitud presentada por los demandantes —entre ellos Petersen y Eton Park— para ejecutar en ese país el fallo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que condenó al Estado al pago de más de 16.000 millones de dólares más intereses.

Según la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), esta resolución “constituye la primera decisión en el marco de los intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”. La magistrada fundamentó su decisión en que ni el Estado ni YPF poseen activos en Irlanda susceptibles de embargo, y que la posibilidad de obtener un beneficio práctico era nula, ya que los demandantes cuentan con mecanismos de ejecución en Estados Unidos y otras jurisdicciones.

El fallo de 77 páginas evitó pronunciarse sobre cuestiones de inmunidad soberana o la doctrina del acto de Estado, pero descartó la utilidad de replicar procesos en Irlanda al no existir bienes embargables en el corto o mediano plazo.

Este resultado se suma al reciente triunfo en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que habilitó a la Argentina a continuar con su apelación sin entregar el 51% de las acciones de YPF ni ofrecer garantías. Allí, el reclamo es impulsado principalmente por el fondo Burford Capital, que busca ejecutar la sentencia en múltiples países como Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre.

Desde la PTN remarcaron que el Gobierno “continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales bajo el liderazgo del presidente Javier Milei” y que este fallo confirma “la solidez de la defensa técnica desplegada y el compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”.