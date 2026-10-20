Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU oficializó la anulación de la condena contra Argentina

Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina.

La jueza de EE.UU Loretta Preska , a cargo del tribunal federal de Nueva York , dejó asentada este lunes la revocación de la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la nacionalización de YPF en 2012 . La jueza sumó al expediente original la resolución que la Cámara de Apelaciones emitió en marzo.

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Mediante este últmo se tomó la decisión de anular la compensación económica , y dio nuevos pasos para concluir el trámite judicial en esa instancia. La decisión constituye otro avance a favor de la Argentina en uno de los mayores conflictos judiciales que enfrentó el país, aunque el caso todavía no está cerrado de manera definitiva.

Los fondos demandantes pidieron que la Corte Suprema estadounidense analice el fallo de la Cámara de Apelaciones . La incógnita ahora es si el máximo tribunal del país dará lugar a esa solicitud.

El escrito que firmó Preska, denominado final judgment (sentencia final), no altera lo resuelto en el litigio , sino que deja formalmente registrada en el expediente de primera instancia la revocación de la condena que la jueza había establecido en septiembre de 2023.

Qué resolvió Loretta Preska en el juicio por YPF

La magistrada cumplió con el fallo emitido en marzo de 2026 por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que había anulado la sanción económica impuesta a la Argentina por la nacionalización de YPF, concretada durante la presidencia de Cristina Kirchner.

A partir de esta resolución, Preska formalizó la revocación de su dictamen inicial, que establecía que el Estado argentino debía desembolsar US$16.100 millones a los fondos demandantes.

Los fondos que habían obtenido una sentencia favorable buscaron demorar la conclusión de esta etapa del proceso hasta conocer si la Corte Suprema de Estados Unidos accedería a analizar la causa. No obstante, Preska rechazó el pedido y procedió a dejar formalmente asentada la resolución de la Cámara de Apelaciones.

La disputa en los tribunales comenzó tras la nacionalización del 51% del capital accionario de YPF, concretada en 2012. Los socios minoritarios de la petrolera iniciaron una demanda para obtener una compensación económica, bajo el argumento de que el Gobierno argentino tendría que haberles ofrecido comprar sus acciones mediante una oferta pública de adquisición.

En septiembre de 2023, la jueza Preska les había dado la razón a los reclamantes. No obstante, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones revocó aquel dictamen, una resolución que hasta ahora le permitió al Estado argentino evitar el desembolso de la indemnización multimillonaria.

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Si bien el pronunciamiento de Preska supone un resultado favorable para el Estado argentino, la controversia aún debe atravesar una etapa judicial en Estados Unidos.

Los fondos que impulsaron la demanda acudieron a la Corte Suprema estadounidense para intentar revertir lo resuelto por la Cámara de Apelaciones y recuperar la sentencia que les reconocía el derecho a cobrar la indemnización.

En consecuencia, la continuidad y el desenlace del caso estarán sujetos a lo que determine el máximo tribunal del país norteamericano.

Si la Corte Suprema decide no intervenir en la causa, la resolución que favorece a la Argentina quedará firme. Por el contrario, si admite el planteo de los demandantes, el expediente podría ingresar en una nueva fase judicial.

Mientras tanto, sigue vigente la anulación de la condena por US$16.100 millones y el juzgado neoyorquino de primera instancia dejó asentado formalmente lo resuelto por la Cámara de Apelaciones.

Juicio por YPF

De este modo, el Estado argentino afianzó su triunfo en los tribunales, aunque el cierre definitivo de la disputa continúa supeditado a la decisión del máximo órgano judicial de Estados Unidos.