lunes 14 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de septiembre de 2026 - 12:49
Prevención.

Jujuy: 15 escuelas participarán de un simulacro de sismo

Estudiantes y docentes pondrán en práctica protocolos de evacuación ante un hipotético sismo en Jujuy. Habrá actividades simultáneas en distintos puntos.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Simulacro de sismo en Jujuy: participarán 15 establecimientos

Simulacro de sismo en Jujuy: participarán 15 establecimientos

Lee además
Tembló en Salta: un sismo de magnitud 4 sorprendió este lunes. 
Actualidad

Tembló en Salta: un sismo de magnitud 4 sorprendió este lunes
Temblores en Salta: 13 sismos se registraron en las últimas 24 horas en los Valles Calchaquíes.
País.

Alerta sísmica en Salta: detectaron 13 temblores en un día en los Valles Calchaquíes

La actividad se realizará en el marco del Día Provincial de la Prevención Sísmica y será la etapa práctica de un trabajo que comenzó semanas atrás con capacitaciones a directivos y docentes. Ariel Mamani, coordinador de Emergencias de Jujuy, explicó en Canal 4 que el trabajo comenzó con un grupo reducido de establecimientos y fue creciendo a partir del interés de las propias instituciones.

“Habíamos iniciado con un colegio, con dos colegios y luego se sumaron muchísimos pedidos formales” “Habíamos iniciado con un colegio, con dos colegios y luego se sumaron muchísimos pedidos formales”

Finalmente fueron incorporados 15 establecimientos, entre escuelas primarias y de nivel terciario. El Gobierno provincial confirmó además la participación de los municipios de El Carmen, Monterrico, San Antonio y Perico, junto con instituciones educativas de distintos sectores.

Qué harán alumnos y docentes durante el simulacro de sismo

La propuesta no consiste solamente en salir del aula. Durante las capacitaciones previas, las comunidades educativas trabajaron sobre planes de emergencia, identificación de riesgos, organización interna y protocolos de evacuación.

“La idea, más que nada, es trabajar en el ejercicio, en la práctica de la evacuación” “La idea, más que nada, es trabajar en el ejercicio, en la práctica de la evacuación”

La simulación planteará un escenario de sismo o terremoto y permitirá observar cómo reaccionan estudiantes, docentes, directivos y equipos de emergencia: desde el momento en que comienza el ejercicio hasta la salida ordenada y la llegada a los puntos seguros previamente definidos.

También se trabajó en la conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Escolar, pensado para distribuir responsabilidades y organizar la respuesta dentro de cada establecimiento. Uno de los puntos con mayor participación estará en Alto Comedero, donde se coordinó el operativo con la Unidad Regional N°7 de la Policía.

Ellos son, a través de sus cuadrantes, los encargados de dar las primeras respuestas”, señaló Mamani.

También se sumarán Bomberos Voluntarios y otros organismos que habitualmente intervienen ante una emergencia.

El coordinador explicó que la prevención sísmica tiene dos grandes componentes. Por un lado, las condiciones de las construcciones, donde intervienen ingenieros y arquitectos; por otro, la preparación de las personas para responder correctamente: “Una parte es la construcción y otra sería la respuesta: cómo evacuar el lugar en caso de que se produzca este siniestro”, explicó.

El ejercicio cobra especial importancia en una provincia con actividad sísmica frecuente. El INPRES recuerda que el riesgo no depende solamente de la ocurrencia de un terremoto, sino también de la vulnerabilidad de las construcciones y de la capacidad de respuesta de la población. El organismo remarca además que los sismos destructivos no pueden predecirse con certeza, por lo que la preparación previa es una de las principales herramientas disponibles.

Jujuy cuenta además con antecedentes recientes de movimientos sentidos por la población. El 24 de febrero de este año, por ejemplo, el INPRES registró un sismo de magnitud 3,9 y 20 kilómetros de profundidad, percibido en San Salvador, Palpalá y San Pedro.

Para Mamani, justamente allí está el sentido del ejercicio de este martes: que una eventual emergencia no encuentre a estudiantes y adultos sin saber cómo actuar.

“Dentro de toda emergencia, la prevención es fundamental” “Dentro de toda emergencia, la prevención es fundamental”

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tembló en Salta: un sismo de magnitud 4 sorprendió este lunes

Alerta sísmica en Salta: detectaron 13 temblores en un día en los Valles Calchaquíes

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el NOA: se sintió en Salta, Tucumán y Catamarca

¿Por qué tiembla tanto el NOA y qué hacer frente a un sismo en Jujuy?

Búsqueda de Maximiliano Martínez en La Quiaca: "hubo activaciones del celular en Bolivia"

Lo que se lee ahora
Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital  video
Jujuy.

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital  video
Jujuy.

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria video
FNE.

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Ranking de colegios con más reinas de la FNE.
Jujuy.

Así quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Fatalaccidente en Libertador 
Policiales.

Fatal accidente en Libertador tras un choque frontal: un hombre murió

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel