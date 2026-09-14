Jujuy: 15 escuelas participarán de un simulacro de sismo

Quince establecimientos educativos de Jujuy realizarán este martes 15 de septiembre un simulacro simultáneo de evacuación ante un hipotético sismo. El ejercicio incluirá escuelas de Alto Comedero y otros puntos de la provincia, con participación de Defensa Civil, Policía, Bomberos y municipios, y tendrá como objetivo practicar qué hacer si un movimiento sísmico obliga a evacuar un edificio escolar.

La actividad se realizará en el marco del Día Provincial de la Prevención Sísmica y será la etapa práctica de un trabajo que comenzó semanas atrás con capacitaciones a directivos y docentes. Ariel Mamani, coordinador de Emergencias de Jujuy, explicó en Canal 4 que el trabajo comenzó con un grupo reducido de establecimientos y fue creciendo a partir del interés de las propias instituciones.

“Habíamos iniciado con un colegio, con dos colegios y luego se sumaron muchísimos pedidos formales” “Habíamos iniciado con un colegio, con dos colegios y luego se sumaron muchísimos pedidos formales”

Finalmente fueron incorporados 15 establecimientos , entre escuelas primarias y de nivel terciario. El Gobierno provincial confirmó además la participación de los municipios de El Carmen, Monterrico, San Antonio y Perico , junto con instituciones educativas de distintos sectores.

Qué harán alumnos y docentes durante el simulacro de sismo

La propuesta no consiste solamente en salir del aula. Durante las capacitaciones previas, las comunidades educativas trabajaron sobre planes de emergencia, identificación de riesgos, organización interna y protocolos de evacuación.

“La idea, más que nada, es trabajar en el ejercicio, en la práctica de la evacuación” “La idea, más que nada, es trabajar en el ejercicio, en la práctica de la evacuación”

La simulación planteará un escenario de sismo o terremoto y permitirá observar cómo reaccionan estudiantes, docentes, directivos y equipos de emergencia: desde el momento en que comienza el ejercicio hasta la salida ordenada y la llegada a los puntos seguros previamente definidos.

También se trabajó en la conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Escolar, pensado para distribuir responsabilidades y organizar la respuesta dentro de cada establecimiento. Uno de los puntos con mayor participación estará en Alto Comedero, donde se coordinó el operativo con la Unidad Regional N°7 de la Policía.

“Ellos son, a través de sus cuadrantes, los encargados de dar las primeras respuestas”, señaló Mamani.

También se sumarán Bomberos Voluntarios y otros organismos que habitualmente intervienen ante una emergencia.

El coordinador explicó que la prevención sísmica tiene dos grandes componentes. Por un lado, las condiciones de las construcciones, donde intervienen ingenieros y arquitectos; por otro, la preparación de las personas para responder correctamente: “Una parte es la construcción y otra sería la respuesta: cómo evacuar el lugar en caso de que se produzca este siniestro”, explicó.

El ejercicio cobra especial importancia en una provincia con actividad sísmica frecuente. El INPRES recuerda que el riesgo no depende solamente de la ocurrencia de un terremoto, sino también de la vulnerabilidad de las construcciones y de la capacidad de respuesta de la población. El organismo remarca además que los sismos destructivos no pueden predecirse con certeza, por lo que la preparación previa es una de las principales herramientas disponibles.

Jujuy cuenta además con antecedentes recientes de movimientos sentidos por la población. El 24 de febrero de este año, por ejemplo, el INPRES registró un sismo de magnitud 3,9 y 20 kilómetros de profundidad, percibido en San Salvador, Palpalá y San Pedro.

Para Mamani, justamente allí está el sentido del ejercicio de este martes: que una eventual emergencia no encuentre a estudiantes y adultos sin saber cómo actuar.

“Dentro de toda emergencia, la prevención es fundamental” “Dentro de toda emergencia, la prevención es fundamental”