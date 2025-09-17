Jujuy Básquet comenzó con los trabajos de pretemporada

Jujuy Básquet dio inicio a los trabajos de pretemporada de la mano del entrenador Guillermo Tasso. El plantel trabajó en el estadio Federación de Básquet con casi todos los refuerzos pensando en el comienzo de la Liga Argentina.

"Muy contento de estar aquí , ya se lo dijimos a los dirigentes, se lo hicimos saber, comenzamos con la parte dura de los trabajos físicos, con mucha intensidad y con ganas de prepararnos bien para lo que viene", destacó Bruno Conti, una de las caras nuevas.

"Estamos a pleno, corriendo mucho la cancha con pelota”, y destacó al entrenador, de quien dijo “le gusta meter la pelota de entrada , eso está bueno, también estamos haciendo trabajos con el preparador físico, van de la mano, pero es parte de la reparación, es parte de nuestro enfoque para lo que viene, tenemos una preparación larga, no podemos descuidar eso, tenemos que ir día a día sumando cosas nuevas".

Conti valoró que "es un entrenador que constantemente se está actualizando, me encontré con muchas cosas nuevas de las que hacíamos cinco años atrás cuando lo tuve, eso es bueno para mí porque sigo aprendiendo", y agregó: "Estamos bien, estamos haciendo una gran química de equipo y eso es muy importante".

"Ya todo comienza desde el primer día, hablar con los más chicos, dar el ejemplo a la hora de entrenar, prepararse, de cómo entrenar para la temporada que será dura, me gusta hablar dentro de la cancha, pero siempre que haya algo para corregir y hablar se hace es un conjunto de muchas cosas, vamos a tener muchos viajes, debemos estar al ciento por ciento para una temporada dura, competitiva", subrayó.

Jujuy Básquet en la Liga Argentina

Subrayó que la Liga Argentina "es una categoría muy dinámica, intensa, depende de cada provincia, de cada árbitro de cuánto te deje jugar y cuánto no, de mi experiencia del último año es una de las ligas más competitivas porque regresaron muchos jugadores de afuera y bajaron muchos de Liga Nacional".

"Estuve viendo en las redes sociales, y jugar a estadio lleno eso es siempre un plus para el jugador, sobre todo en esta categoría que no siempre se ve tanta gente en la cancha", concluyó Bruno Conti sobre las expectativas para el futuro.