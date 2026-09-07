Jujuy: fin de semana sin muertes y con 873 actas (Imagen de archivo)

Los siniestros viales registrados durante el fin de semana en Jujuy fueron 41 y no dejaron víctimas fatales, de acuerdo con el balance de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial. Además, los operativos desplegados en distintos puntos de la provincia terminaron con 873 actas , casi 900 infracciones detectadas.

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El dato más importante del reporte es que no hubo personas fallecidas como consecuencia de hechos viales durante el período relevado. La cifra marca una mejora respecto del último fin de semana de agosto, cuando se había registrado una víctima fatal.

Los operativos de Seguridad Vial terminaron con 873 actas en total . La mayor cantidad correspondió a infracciones varias, que alcanzaron los 794 casos.

794 actas por infracciones varias.

69 actas por alcoholemia positiva.

10 actas por exceso de velocidad.

873 actas en total.

De esta manera, aproximadamente el 8% de las infracciones detectadas durante el fin de semana correspondieron a conductores con alcoholemia positiva.

En paralelo, se contabilizaron 41 siniestros viales en distintos puntos de la provincia. Ninguno de los hechos incluidos en el balance dejó víctimas fatales.

Bajaron los siniestros y las alcoholemias

Al comparar los números con el reporte publicado el lunes 31 de agosto, correspondiente al último fin de semana de ese mes, se observa una reducción tanto de los hechos viales como de los casos de alcohol al volante.

En aquel período se habían contabilizado 59 siniestros viales, 96 alcoholemias positivas, 720 actas por infracciones varias y una víctima fatal. Ahora los siniestros descendieron de 59 a 41, lo que representa 18 hechos menos. También bajaron las alcoholemias positivas: pasaron de 96 a 69, es decir, se detectaron 27 casos menos.

En cambio, las infracciones varias aumentaron: pasaron de 720 a 794, con 74 actas más respecto del balance anterior.

La diferencia más significativa se produjo en las víctimas fatales. El último fin de semana de agosto había dejado una persona fallecida, mientras que en el relevamiento actual no se registraron muertes en siniestros viales.

Comparación con el lunes 31 de agosto