Jujuy frente a la revolución de la IA en las aulas: enseñar a usarla o quedar atrás

La especialista en innovación, productividad y transformación digital Belén Ortega abordó el debate del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas, tanto desde el rol docente como desde los estudiantes, según ella, estamos ante un escenario tan desafiante como inevitable para el sistema educativo.

“Hoy la IA nos pone en dos estadíos: si estudiamos o no inteligencia artificial para saber usarla. Si este año no estudiamos IA, tengamos la edad que tengamos, podemos quedar relegados por el avance de lo tecnológico tan rápido”, advirtió Ortega.

Según explicó la especialista, el desarrollo de la IA avanza a un ritmo que obliga a repensar los modelos educativos tradicionales. “Ya se está diciendo que en seis meses la IA va a ser aún más inteligente de lo que es hoy, incluso capaz de pensar, por decirlo de alguna manera, por sí misma”, señaló, al citar recientes exposiciones de referentes tecnológicos internacionales que se reunieron estos últimos días en Davos.

Ese escenario, sostuvo, implica que muchas tareas repetitivas serán absorbidas por la tecnología, lo que vuelve imprescindible preparar a estudiantes y docentes para convivir con estas herramientas.

Los estudiantes usan la IA a escondidas

En el ámbito educativo, Ortega remarcó que el mayor desafío no es la existencia de la IA, sino cómo se la utiliza. “Hoy los estudiantes la usan a escondidas, y al hacerlo así no nos educamos correctamente en lo que es el uso de la herramienta”, explicó.

Para la especialista, prohibir no es la solución. La clave está en enseñar a usarla con criterio: “La inteligencia artificial me permite hacer más cosas, automatizar procesos, como por ejemplo una tarea. Pero tengo que tener la capacidad de hacer la tarea con la IA, no que la IA me haga la tarea a mí”.

El rol de docentes y familias en el uso de las IAs

En ese punto, Ortega subrayó la responsabilidad compartida entre el sistema educativo y los hogares. “Acá es clave el rol de los docentes y de los padres”, afirmó, y señaló que todavía existen vacíos en la implementación de políticas educativas vinculadas a la transformación digital.

A nivel nacional, mencionó el proyecto Paideia, orientado a transformar el modelo educativo, aunque aclaró que aún no está aplicado de manera efectiva, lo que genera incertidumbre en las escuelas. “Eso provoca muchas consultas, no solo por la herramienta en sí, sino por cómo gestionarla dentro del aula”, indicó.

Un desafío que también interpela a Jujuy

En Jujuy, donde conviven realidades educativas diversas entre zonas urbanas y rurales, el debate sobre la inteligencia artificial suma una complejidad adicional. La incorporación de nuevas tecnologías abre oportunidades, pero también exige capacitación docente, acceso equitativo y un marco pedagógico claro.

Lejos de plantearla como una amenaza absoluta, Ortega propone un enfoque formativo: preparar a los estudiantes jujeños para un mundo donde la IA será parte cotidiana del trabajo, el estudio y la vida diaria.