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22 de abril de 2026 - 08:43
Jujuy.

Abra Pampa: por las amenazas de tiroteo en las escuelas los alumnos irán al colegio sin mochilas

Tras una amenaza de tiroteo hallada en un baño, la escuela Normal de Abra Pampa dispuso que los alumnos asistan sin mochilas desde este miércoles.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Abra Pampa: alumnos al colegio pero sin mochilas

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Frente a esta situación, los directivos comunicaron:

"Desde este miércoles y hasta el viernes los estudiantes deberán asistir a clases sin mochilas". "Desde este miércoles y hasta el viernes los estudiantes deberán asistir a clases sin mochilas".

Escuela de Abra Pampa

Abra Pampa: alumnos irán al colegio pero sin mochilas

Qué podrán llevar los alumnos en la escuela Normal de Abra Pampa

Según se informó, los estudiantes podrán concurrir únicamente con la carpeta, la cartuchera y la taza para recibir la merienda. Todos esos elementos deberán ser trasladados en la mano, sin mochilas ni bolsos.

La decisión fue tomada como medida preventiva, en un contexto marcado por situaciones similares ocurridas en escuelas de la provincia y también del país.

Hasta el momento, la disposición alcanza a los alumnos de la escuela Normal de Abra Pampa y se aplicará durante tres jornadas consecutivas.

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Resolución ministerial para regular el uso de celulares: qué cambia desde el lunes

Luego de las amenazas de tiroteos que sacudieron a distintos establecimientos educativos de Jujuy la semana pasada, el Ministerio de Educación avanzará con una nueva resolución para regular el uso de celulares dentro de las escuelas de la provincia.

La ministra Daniela Teseira explicó a Canal 4 y TodoJujuy que la normativa se viene trabajando desde hace varios días, pero que lo ocurrido en los últimos días aceleró su implementación. “Hoy, con todo lo que nos pasó la semana anterior, creo que es la urgencia, hay que responder a las urgencias”, sostuvo.

La medida alcanzará a los tres niveles del sistema educativo, inicial, primario y secundario, e incluirá no solo a estudiantes, sino también al equipo docente. Según remarcó la funcionaria, “vamos a regular el uso del teléfono dentro de las instituciones educativas”.

Escuela de Abra Pampa

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