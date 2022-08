Del hecho, fue protagonista un automóvil en el que se encontraban dos personas que no sufrieron ninguna lesión.

El informe policial, afirmó que el conductor circulaba en el automóvil, junto a un acompañante, sobre colectora. Cuando quiso girar para ingresar al puente que atraviesa la Ruta Nacional N°66, terminó cayéndose a la zanja, quedando atascado.

Los ocupantes no sufrieron golpes, ni heridas. El conductor abandono el rodado en busca de ayuda, dejando al acompañante dentro del mismo.

A hs. 05:40 oficiales se hicieron presentes en el lugar e informaron que se trataría de un automóvil marca Ford K dominio AD 210 AE color blanco.

Trasladaron a los ocupantes del vehículo y personal policial trabaja en el lugar para lograr sacar el rodado.

Más accidentes en Ruta Nacional N°66

Hace unos días, se produjo un choque en cadena en donde estuvieron varios vehículos involucrados sobre Ruta 66.

En primera instancia los ocupantes de los vehículos relataron que un camión que trasladaba rollos de cables, no pasaba por debajo del puente que se encuentra a la altura de la terminal de ómnibus, debido a la altura de dichos rollos por lo cual decidió dar marcha atrás produciendo un choque en cadena.

Uno de los conductores damnificados en Ruta 66 comentó al respecto "Supuestamente esos rollos no daban con la altura, y se pone a dar marcha atrás en plena ruta, hablé con el conductor y le dije que es un irresponsable. Si tiene un carnet de registro para trasladar mercadería de gran porte tienen que saber que la altura les da o no, para no ingresar".

Según indicaron las primeras averiguaciones el camión proviene de Uruguayana, Brasil.

