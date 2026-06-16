Alberto Siufi: "Nación va camino a sacar todos los subsidios"

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi , habló de la situación que están viviendo diferentes sectores comerciales y usuarios residenciales ante el aumento en diferentes servicios por la quita de subsidios . “El Gobierno reconoce la crítica situación que se está viviendo”, dijo Siufi quien recordó diferentes programas de asistencia que lleva adelante el Ejecutivo provincial.

Jujuy Alberto Siufi: "como provincia tenemos que dar la atención que el PAMI no está dando"

“La luz hoy está siendo un problema para el comercio, para las personas físicas y para las familias”, sostuvo el funcionario y agregó que “es un problema la luz, el gas y el transporte público. Todo lo que estaba subsidiado, se ha transformado en un problema ”.

Siufi dijo que “lamentablemente vamos camino a la desaparición de los subsidios y eso va a hacer que todos los servicios públicos empiecen a ser pagados a valores que tengan que ver con la realidad, y claro que lo vamos a sentir todos”.

"Ataque al Federalismo"

El secretario de Comunicación hizo referencia también a como se trabaja en materia de subsidios en el país y sostuvo que “la luz sigue siendo subsidiada en algunos lugares, a EDENOR y EDESUR quienes son los prestatarios de la energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

“AYSA le provee agua solo al AMBA y la seguimos subsidiando entre todos igual que el transporte público, el resto del país seguimos pagando tarifas tres veces más de lo que están pagando allí. Esta situación de inequidad lamentablemente continúa y nos da más bronca todavía, afirmó Siufi.

Embed - SIUFI ADVIRTIÓ POR LA QUITA DE SUBSIDIOS

Aumentos del 567%

“Desde que Javier Milei llegó al gobierno, en diciembre del 2023, la luz ha subido un 567% a hoy, muy por arriba de la inflación. El tema fundamental para poder analizar es ver como subió”, dijo Alberto Siufi.

“Por un lado está el componente local, que es lo que cobre EJESA por la distribución que subió un 362,74%, o sea que subió de acuerdo al proceso inflacionario. El otro componente, que es el nacional, subió 978,40%, casi tres veces más”.

Para acceder al esquema de subsidios se deben cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos. subsidios.

“Esto es lo que hace que, la tarifa que paga la gente, suba un 567%”, afirmó el funcionario y agregó que “antes lo que se pagaba del componente local, de EJESA, era el doble de lo que se pagaba el nacional, hoy lo nacional es un 20% más de lo que se paga. Se ha dado vuelta esta ecuación”.

“De cada peso que la gente paga en la boleta de luz, un tercio es lo que queda en Jujuy, lo que lleva EJESA para prestar ese servicio”, dijo el Secretario y sostuvo que “el cargo nacional es el 36,70%, ya estamos hablando de casi un 11% más y el IVA un 17% más”.

Siufi aseveró que “el 54,30% de lo que la gente paga cunado paga la luz se va a Nación, esto tenemos que aclarar porque sino entramos en discursos vacíos. La provincia tiene 68.267 familias subsidiadas con la tarifa social, son $430 millones por mes es el aporte que hace Jujuy”.

“Nación va camino a sacar todos los subsidios”

Alberto Siufi sostuvo que “Nación va camino a sacar todos los subsidios, lo está haciendo de forma progresiva, todavía no saco todo pero esto que estamos viviendo, de este impacto, se va a profundizar”.

“Vamos camino a un quite total de subsidios en luz, en agua, en gas”, afirmó y sostuvo que “lo que no se entiende bien es el tema de los combustibles ya que toda la vida nos dijeron que había que pagarlo al valor internacional que es un dolora, hoy está a un dólar cuarenta”.

PAMI: Deuda con proveedores de salud

El secretario de Comunicación también habló de la deuda del PAMI con distintos proveedores. “"Hay un conflicto que se profundiza a la atención deficitaria que venimos denunciando hace tiempo", dijo Siufi y agregó que "hoy hablamos de una deuda de $500 mil millones sobre todo de proveedores de medicamentos ambulatorios”, adelantó.

En este sentido sostuvo que “se les va a pagar con una LECAP que tiene un vencimiento para el 31 de julio”, dijo Siufi y recordó que el viernes “tuvieron una con el Consejo Nacional de Farmacéuticos le anticiparon que el vencimiento no va a ser en una sola cuota sino en tres – julio, agosto y septiembre – lo que pone a muchas farmacias en una situación muy compleja”.

“Si a esta situación le agregamos lo que pasó con el Plan Remediar y con algunas situaciones que venimos denunciando donde los jubilados cada vez tienen que pagar una proporción mayor de medicamentos, nos avizora un problema bastante serio”, dijo el funcionario.

"A esto hay que agragar también un paro anunciado para esta semana de 72 horas de los médicos de cabecera y los odontólogos que dicen no estar conformes con los nuevo svalores en las cápitas fijas", adelantó Siufi y agregó que "evidentemente no solo hay un ajuste en los haberes de los jubildos sino que también en la atención médica estamos viviendo una situación compleja".