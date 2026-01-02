Ampliarán la campaña "Sin Casco No Ingresás" tras un balance positivo y cifras preocupantes

El municipio de San Salvador de Jujuy presentó un balance altamente positivo de los primeros días de la campaña “Sin Casco No Ingresás”, una política pública que apunta directamente a la concientización y al control del uso obligatorio del casco para motociclistas.

Las cifras acompañan esta evaluación: en los últimos días, el operativo permitió demorar 95 motovehículos y labrar 170 infracciones, números que reflejan el alcance de los controles y el nivel de incumplimiento detectado.

Sobre esto, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, enfatizó que “la campaña viene dando muy buenos resultados" y buscarán ampliar su alcance, no solo a través de la concientización y la advertencia, sino también avanzando en la ejecución del plan, que contempla la exigencia de contar con toda la documentación obligatoria y válida para poder circular en este tipo de vehículos.

En este marco, el municipio anticipó que seguirán agrandando el anillo, con trabajo en distintos barrios de la ciudad. Además, confirmaron que en los próximos días realizarán una intervención importante en la zona de Alto Comedero, uno de los sectores con mayor circulación de motocicletas.

Una realidad que preocupa: miles de motos sin documentación

Uno de los puntos críticos señalados por el Ejecutivo municipal es la gran cantidad de motocicletas que circulan sin papeles o sin patente.

En ese sentido, el intendente Jorge explicó que existe una “preocupación con los secuestros de motos que están sin patentes, sin documentación respaldatoria”, y seguido detalló que en más de diez años se acumularon 4.000 motocicletas en los corralones municipales.

motos controles san salvador de jujuy

Frente a este problema, adelantaron que enviarán un proyecto al Concejo Deliberante para solicitar autorización y avanzar, “como se ha hecho en otras ciudades”, en la venta como autopartes de vehículos que no tienen ninguna posibilidad de ser recuperados. La acumulación se convirtió en un problema de salubridad y espacio.

Más de 120 muertes en siniestros viales durante el último año

El endurecimiento de la campaña se sustenta en estadísticas que el municipio calificó como “alarmantes”.

Según los registros, el año pasado se produjeron más de 170 siniestros viales, de los cuales más de 120 tuvieron consecuencias fatales, una cifra que refuerza la necesidad de profundizar los controles.