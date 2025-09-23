Así estan las rutas de Jujuy en este martes 23 de septiembre

En este martes 23 de septiembre te contamos el estado de las rutas en Jujuy. Con cielo mayormente despejado, el sol dice presente en gran parte de la provincia.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Hoy martes 22 de septiembres te contamos el estado de las rutas de Jujuy. Cortes por trabajo, choques y desvíos.
En este martes 23 de septiembre te contamos el estado de las rutas en Jujuy. Con cielo mayormente despejado, el sol dice presente en gran parte de la provincia.
Habilitado ambos sentidos para todo tránsito con máxima precaución al transitar
Clima: = despejado con viento moderado
Temperatura: = -3° c
Nuevo horario de atención complejo fronterizo:
De 08:00 hasta 20:00 hora
Estado de transitabilidad: Máxima precaución
Motivo: acumulación de arena sobre la calzada
Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito
* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente
* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.
Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Desvío de transito permanente
* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.
* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos
MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.
Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.
Tramo RN 34 KM 1159 entre RP 61 Y RP 43
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Desvío de transito temporario- con extrema precaución
* Vialidad Nacional informa que se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.
* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.
En tramo RM 56 km entre Carahunco La Mendieta
Estado de transitabilidad: corte total
* Dirección Prov. De Vialidad informa que se implementó un corte total en ruta prov. 56 alt. Loc de Carahunco habiendo acceso a la misma por Ruta Provincial 56, en tanto a la Localidad de La Mendieta habrá acceso desde Ruta Nac 34, en el marco de los trabajos del Plan Provincial Jujuy construye
Ruta Provincial 56 entre loc. Carahunco y loc. La Mendieta corte total por trabajos de repavimentación en el tramo mencionado. El corte se encuentra desde el lunes 15 de septiembre.
TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RN 34 ENTRE RP 43 Y RP 61 ALT LOC MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO, CIRCULAR CON MAXIMA PRECAUCIÓN
- RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME RP 70 (PRESENCIA DE BACHES POR TRANOS)
- RUTA 52 KM 180 AL KM 188 (ACUMULACIÓN DE ARENA SOBRE LA CALZADA POR SECTORES)
RP N°4 ALT INTERSECCIÓN AIRAMPO Y ESC. 190, CORTE TOTAL CON DESVIOS POR RN9 B LOS MOLINOS. POR CONTRUCCION DE PUENTE
RN 9 ALT CUESTA DE BARCENA HASTA LOC DE VOLCAN (NEBLINAS)
RP 79 DESDE LOC EL MORENO HASTA RN 51 - SALTA
RP 78 DESDE LOC EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA (CORTES EN DIFERENTES PARTES)
RP 83 TRAMO VALLE COLORADO HASTA VALLE GRANDE
CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOC. EL ANGOSTO RP 73 LOC PALCA DE APARZO
RP 73 LOC SANTA ANA
RP 73 LOC CASPALA
RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY
RN 40 ALT LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA
RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA
RP 13 LOC DE ITURBE
RP 4 ALT PUENTE ARROYO LAS PERAS
RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40) RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53) RP 19 ALT NORMENTA - DPTO LEDESMA
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.