Baterías de celular: qué hay que saber para evitar accidentes

El doctor Álvaro Tesio advirtió que los casos son puntuales, pero posibles: el riesgo aparece por sobrecalentamiento y mal uso.

El incendio ocurrido días atrás en una vivienda del barrio Santa Rita, donde se investigó la explosión de un celular que estaba cargando, volvió a poner en debate los riesgos asociados al mal uso de las baterías de litio . Aunque los casos graves no son frecuentes si se tiene en cuenta la enorme cantidad de dispositivos que se utilizan a diario, los especialistas advierten que sí pueden ocurrir accidentes por sobrecalentamiento, fallas internas o cargadores inadecuados.

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Jujuy. Incendio en una casa del barrio Santa Rita: "explotó el celular que se estaba cargando"

En diálogo con Canal 4, el doctor Álvaro Tesio , licenciado y doctor en Química, explicó que una batería de celular puede incendiarse, aunque aclaró que no se trata de una explosión como la de un petardo.

“Puede suceder. Hay un sobrecalentamiento, una liberación de gases y fuego" “Puede suceder. Hay un sobrecalentamiento, una liberación de gases y fuego"

Tesio remarcó que el principal problema de las baterías es el sobrecalentamiento . Según explicó, las baterías de litio contienen materiales y líquidos inflamables en su interior que, ante determinadas fallas, pueden calentarse, hincharse, romperse y generar fuego.

“El calentamiento excesivo hace que en algún punto falle algo dentro de la batería. Cuando ese líquido sale caliente y hay corriente o chispas, puede producirse una explosión o directamente fuego” “El calentamiento excesivo hace que en algún punto falle algo dentro de la batería. Cuando ese líquido sale caliente y hay corriente o chispas, puede producirse una explosión o directamente fuego”

También aclaró que es normal que un celular levante algo de temperatura mientras se carga. El problema aparece cuando el calentamiento es excesivo, persistente o se combina con otros factores de riesgo, como usar el equipo mientras carga, taparlo con ropa o apoyarlo sobre superficies que no permiten disipar el calor.

Cargar el celular en la cama, una práctica riesgosa

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el hábito de cargar el celular durante la noche sobre la cama, la almohada o debajo de una frazada. Tesio fue claro: no es recomendable.

El especialista explicó que las baterías necesitan disipar temperatura mientras funcionan o se cargan. Por eso, cargar el teléfono sobre la cama, tapado o en una superficie blanda puede favorecer el aumento de temperatura.

La recomendación básica es cargar el celular sobre una superficie plana, firme y ventilada, lejos de almohadas, colchones, ropa, papeles u otros elementos inflamables.

Por qué puede incendiarse una batería de celular

Cargadores originales o de buena calidad

Otro punto clave es el uso de cargadores y cables adecuados. Tesio explicó que los cargadores no originales pueden funcionar, pero el problema aparece con el uso repetido de accesorios de mala calidad o que no respetan las especificaciones del fabricante.

“El único que sabe cómo funciona la batería de ese celular es el que lo construye, y eso está en el manual. Lo que tenemos que hacer es seguir esas indicaciones y usar siempre los cargadores adecuados”, sostuvo.

El especialista indicó que un cargador defectuoso puede entregar más corriente o funcionar con valores diferentes a los recomendados. Eso no necesariamente provoca una falla inmediata, pero puede deteriorar la batería con el tiempo.

“No es que lo usás una vez y explota. Va fallando de a poco. Y en algún momento, si se combinan varias fallas, pueden ocurrir estos accidentes”, explicó.

“El único que sabe cómo funciona la batería de ese celular es el que lo construye" “El único que sabe cómo funciona la batería de ese celular es el que lo construye"

Qué señales indican que una batería puede ser peligrosa

Tesio advirtió que hay señales que no deben ignorarse. Una batería hinchada, un celular que calienta demasiado, una carga que dura mucho menos que antes o un equipo que se apaga de forma inesperada pueden indicar deterioro.

También hay que prestar atención si la carcasa del teléfono se deforma, si la pantalla se despega, si aparece olor extraño, humo o si el dispositivo se calienta incluso sin estar en uso.

Ante cualquiera de estas situaciones, la recomendación es dejar de utilizar el equipo, desconectarlo si está cargando y llevarlo a un servicio técnico. No hay que pinchar, presionar, abrir ni intentar reparar una batería hinchada en casa.

Qué no hay que hacer mientras el celular carga

El especialista explicó que, durante la carga, conviene evitar usos que exigen mucho consumo de energía, como mirar videos durante largos períodos, jugar, grabar, usar aplicaciones pesadas o mantener el equipo con muchas funciones activas.

“Que se caliente un poco es normal. Lo que no tenemos que hacer es usarlo en esos momentos, sobre todo con actividades que gastan muchísima energía” “Que se caliente un poco es normal. Lo que no tenemos que hacer es usarlo en esos momentos, sobre todo con actividades que gastan muchísima energía”

También recomendó no dejar el celular tapado, no cargarlo cerca de fuentes de calor, no exponerlo al sol y evitar cargarlo en lugares donde no haya ventilación.

Golpes, caídas y baterías dañadas

Tesio marcó otro factor importante: los golpes. Las baterías pueden dañarse si el celular, la notebook, un monopatín eléctrico u otro dispositivo sufre caídas reiteradas o impactos fuertes.

Según explicó, muchos accidentes reportados con baterías ocurrieron después de que el equipo recibió golpes, choques o daños previos. Esa falla interna puede no verse de inmediato, pero afectar la seguridad del dispositivo con el tiempo.

Por eso, si un celular sufrió una caída fuerte y luego comenzó a calentarse, hincharse o funcionar mal, debe ser revisado.

Qué hacer con las baterías que ya no sirven

El especialista también se refirió al impacto ambiental de las baterías. Señaló que no deberían desecharse junto con la basura común, ya que contienen materiales contaminantes.

“Debería haber un ente, debería estar normado”, planteó Tesio, al advertir que en muchos lugares todavía falta una organización clara para la recolección y recuperación de este tipo de residuos.

También explicó que en varios países se trabaja en recuperar baterías usadas porque permiten reutilizar materiales, incluido el litio. Aunque Argentina todavía está lejos de ese sistema a gran escala, el objetivo debería ser recolectarlas, concentrarlas y avanzar hacia su reciclado.

“Debería haber un ente, debería estar normado” “Debería haber un ente, debería estar normado”

Quién es Álvaro Tesio

Álvaro Tesio es licenciado y doctor en Química por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Realizó su formación posdoctoral en la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del doctor Ernesto Calvo, con especialización en electroquímica aplicada a baterías de litio-oxígeno.

Actualmente es Investigador Independiente del CONICET en el CIDMEJu, en Jujuy, donde trabaja en el desarrollo de materiales y catalizadores para tecnologías de almacenamiento de energía, especialmente baterías de litio-azufre y litio-oxígeno.

Además, dirige la Red Federal de alto impacto “Iniciativa Federal para el Desarrollo de Materiales y Procesos Sustentables para el Almacenamiento de Energía” y lidera el nodo argentino de la red CYTED Iberlitio.

Recomendaciones básicas para cargar el celular de forma segura

Usar cargadores originales o de buena calidad.

Cargar el celular sobre una superficie plana, firme y ventilada.

No cargarlo sobre la cama, almohadas, sillones o debajo de ropa.

Evitar usar el equipo para videos, juegos o aplicaciones pesadas mientras carga.

No seguir usando una batería hinchada, deformada o que calienta demasiado.

No exponer el celular al sol ni a fuentes de calor.

Llevar el equipo a revisión si sufrió golpes fuertes o caídas reiteradas.

No tirar baterías dañadas a la basura común.

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