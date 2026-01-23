¿Bolivia sigue siendo barato? Así están los precios y el cambio

Elbio Llampa, periodista jujeño, analizó la situación en Villazón para quienes planean cruzar el puente internacional desde La Quiaca en busca de ofertas. Aunque persisten algunas ventajas, el tipo de cambio disminuye viajes masivos, haciendo que muchos prefieran comprar localmente en Argentina.

Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

Importante. Pasos fronterizos: bloqueo en el paso La Quiaca - Villazón en este lunes 28 de abril

Según el periodista, la indumentaria presenta precios elevados al convertir a pesos argentinos, reduciendo su atractivo y llamando la atención teniendo en cuenta que sin dudas se encontraban entre los productos más elegidos. Sin embargo, tecnología como celulares, neumáticos y ciertos productos siguen siendo rentables para quienes buscan variedad.

Llampá expresó "Actualmente está en 63 bolivianos, 73.50 en algunas casas de cambio y eso ha hecho que la gente haya optado quizás por comprar algunas cosas más en Argentina que en Bolivia".

Aún así, familias jujeñas continúan cruzando en grupos por precios competitivos, aunque un almuerzo básico cuesta 12 bolivianos (unos 2.500 pesos argentinos), lo que suma al análisis de costos totales.

Problema ambiental persiste en la frontera

La basura continúa como una constante en el área limítrofe entre La Quiaca y Villazón, afectando la experiencia de los visitantes. A pesar de campañas pasadas de limpieza en el río internacional impulsadas por el lado quiaqueño, el descuido ambiental persiste tanto de ciudadanos bolivianos como argentinos.

Comparación con 2025

En la segunda quincena de enero del 2025, se registró un ingreso de aproximadamente 1.500 ciudadanos argentinos por día. Sin embargo, en febrero, la cifra se disparó, duplicándose a más de 3.000 ingresos diarios, tanto de manera regular como irregular.

Este fenómeno respondió, principalmente, a la actividad comercial, según el responsable de Migración en Potosí, Juan Carlos Olguín. Los extranjeros buscan diversos productos que en Bolivia tienen un costo entre un 40% y un 50% menor al de su país.