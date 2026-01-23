viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 07:04
Informe.

¿Bolivia sigue siendo barato? Así están los precios y el cambio

Menos argentinos cruzan a Bolivia: la realidad actual para comprar en en país vecino. Cómo está el cambio y qué cosas conviene comprar.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Paso fronterizo La Quiaca - Villazón.
Paso fronterizo La Quiaca - Villazón.

Elbio Llampa, periodista jujeño, analizó la situación en Villazón para quienes planean cruzar el puente internacional desde La Quiaca en busca de ofertas. Aunque persisten algunas ventajas, el tipo de cambio disminuye viajes masivos, haciendo que muchos prefieran comprar localmente en Argentina.

Lee además
Paso de Jama
Importante.

Pasos fronterizos: bloqueo en el paso La Quiaca - Villazón en este lunes 28 de abril
Villazón: Actualizan tarifa de taxis y micros.

Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

Qué conviene comprar en la frontera

Según el periodista, la indumentaria presenta precios elevados al convertir a pesos argentinos, reduciendo su atractivo y llamando la atención teniendo en cuenta que sin dudas se encontraban entre los productos más elegidos. Sin embargo, tecnología como celulares, neumáticos y ciertos productos siguen siendo rentables para quienes buscan variedad.

Llampá expresó "Actualmente está en 63 bolivianos, 73.50 en algunas casas de cambio y eso ha hecho que la gente haya optado quizás por comprar algunas cosas más en Argentina que en Bolivia".

Aún así, familias jujeñas continúan cruzando en grupos por precios competitivos, aunque un almuerzo básico cuesta 12 bolivianos (unos 2.500 pesos argentinos), lo que suma al análisis de costos totales.

Embed - ELBIO LLAMPA DESDE VILLAZON

Problema ambiental persiste en la frontera

La basura continúa como una constante en el área limítrofe entre La Quiaca y Villazón, afectando la experiencia de los visitantes. A pesar de campañas pasadas de limpieza en el río internacional impulsadas por el lado quiaqueño, el descuido ambiental persiste tanto de ciudadanos bolivianos como argentinos.

Comparación con 2025

En la segunda quincena de enero del 2025, se registró un ingreso de aproximadamente 1.500 ciudadanos argentinos por día. Sin embargo, en febrero, la cifra se disparó, duplicándose a más de 3.000 ingresos diarios, tanto de manera regular como irregular.

Este fenómeno respondió, principalmente, a la actividad comercial, según el responsable de Migración en Potosí, Juan Carlos Olguín. Los extranjeros buscan diversos productos que en Bolivia tienen un costo entre un 40% y un 50% menor al de su país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pasos fronterizos: bloqueo en el paso La Quiaca - Villazón en este lunes 28 de abril

Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

Tras la crecida del río Bermejo, se cerró el Puerto Chalanas en Salta y se prohibió la circulación

Sin cruce por chalanas entre Salta y Bolivia: hasta cuándo y preocupación por la falta de controles

Llega el torneo "La naranja te llama" a Club Luján

Lo que se lee ahora
cierran el paso de jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana video
Advertencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel