Buscan intensamente a dos adolescentes desaparecidas en barrio Coronel Arias

Las autoridades y organismos de búsqueda activaron un operativo y buscan a Paula Jazmín Rodríguez y Micaela Anabel Arjona , dos adolescentes que desaparecieron el 10 de marzo de 2026 en el barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy.

Las denuncias se radicaron el 11 de marzo , lo que puso en marcha el protocolo de búsqueda a través del Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad (CINDAC) . Desde ese momento se difunden sus datos y fotografías para intentar dar con su paradero.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita ubicarlas.

Paula Jazmín Rodríguez tiene 17 años y mide 1,60 metros . Presenta tez trigueña , contextura delgada y cabello largo color negro .

Al momento de su desaparición vestía ropa deportiva de color negro, según el detalle que difundieron los organismos oficiales.

El pedido de colaboración se extendió a toda la provincia y también a jurisdicciones cercanas, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda.

Datos de Micaela Anabel Arjona

La otra adolescente buscada es Micaela Anabel Arjona, de 15 años y 1,60 metros de altura. Tiene tez trigueña, contextura robusta y cabello color rojizo.

De acuerdo con la información difundida, la joven llevaba puesto un pantalón blanco y una remera roja cuando se la vio por última vez.

Las autoridades difundieron su imagen y características físicas para facilitar su identificación en caso de que alguien la haya visto.

Pedido de colaboración a la comunidad

El CINDAC pidió la colaboración de la población para aportar cualquier dato que permita avanzar con la búsqueda de las adolescentes.

Ante cualquier información, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato con la Policía o con los canales habilitados para estos casos.

Quienes puedan brindar datos pueden llamar al 911 o enviar un mensaje de WhatsApp a los números 388-6828607 o 388-6860239. También se puede acercar información a la comisaría más cercana.