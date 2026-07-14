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14 de julio de 2026 - 17:36
Jujuy.

Buscan a tres adolescentes desaparecidas en distintas localidades de Jujuy

Los pedidos de búsqueda corresponden a Bárbara Belén Acosta, Morena Elizabeth Molina y Cristal Mercedes Acho Colque, quienes tienen entre 14 y 17 años.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Adolescentes desaparecidas en Jujuy.

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Los pedidos de búsqueda corresponden a Bárbara Belén Acosta, Morena Elizabeth Molina y Cristal Mercedes Acho Colque, quienes tienen entre 14 y 17 años.

Buscan a Bárbara Belén Acosta en Alto Comedero

Bárbara Belén Acosta tiene 15 años y se encuentra desaparecida desde el 10 de julio de 2026. La denuncia por su desaparición fue radicada el 14 de julio.

La adolescente tiene domicilio en el barrio Alto Comedero, de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Según la descripción difundida, es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca y cabello negro, lacio. No se brindaron datos sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Buscan a Morena Elizabeth Molina en Yuto

Morena Elizabeth Molina tiene 17 años y se encuentra desaparecida desde el 14 de julio de 2026, fecha en la que también fue radicada la denuncia.

La joven tiene domicilio en la localidad de Yuto, departamento Ledesma.

Es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, cabello negro y ojos negros. En el pedido de búsqueda no se precisaron datos concretos sobre su vestimenta.

Buscan a Cristal Mercedes Acho Colque en Perico

Cristal Mercedes Acho Colque tiene 14 años y se encuentra desaparecida desde el 10 de julio de 2026. La denuncia fue radicada el 14 de julio.

La adolescente tiene domicilio en la ciudad de Perico.

Es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,57 metros, tiene tez trigueña y cabello corto de color rojo oscuro, hasta los hombros. No se informaron datos sobre la ropa que vestía cuando fue vista por última vez.

El CINDAC mantiene activos los operativos para localizar a las tres adolescentes y solicita colaboración para obtener información que permita determinar sus paraderos.

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