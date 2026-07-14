Trata de personas: "Están a un clic de un depredador"

En ese camino, la persona puede ser captada, trasladada, privada de su libertad y finalmente explotada. La explotación puede ser sexual, laboral, por mendicidad, servidumbre o incluso con otros fines delictivos.
“La captación y el engaño la llevaron para trabajar, pero al final termina siendo una esclava laboral”, señaló al referirse a los casos en los que una persona acepta trasladarse por una supuesta oferta de empleo y luego queda sometida a condiciones de explotación.
La abogada también advirtió que, cuando se habla de trata, el objeto del delito siempre es una persona. Puede ser un bebé, un niño, un adolescente, un adulto o un anciano. Por eso insistió en que no hay que limitar la mirada a una sola forma de explotación.
“Todo el mundo relaciona la trata con esclavitud sexual, pero también tenés explotación laboral, mendicidad, servidumbre y tráfico de órganos”, expresó.
Dentro de ese análisis, también mencionó prácticas históricas de vulneración, como niñas llevadas desde zonas rurales para realizar tareas domésticas bajo situaciones de sometimiento. “En Jujuy se acostumbraba a traer la niña del campo, la niñita de siete años que tenía que servir”, planteó, al describir casos que pueden vincularse con servidumbre, abuso y explotación.
Jujuy, una provincia vulnerable por su ubicación
Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la advertencia sobre la posición geográfica de Jujuy. Para Jamarlli, la provincia se encuentra en una zona especialmente sensible por su cercanía con fronteras internacionales y por la posibilidad de traslados rápidos hacia distintos puntos de la región.
“Jujuy geopolíticamente está en un lugar estratégico”, afirmó. Luego agregó una frase contundente: “Un niño que desaparece en tres horas puede estar en cualquier lugar”.
La especialista describió a la frontera como extensa y permeable, y planteó la necesidad de incorporar tecnología para mejorar el control territorial. En ese sentido, propuso analizar el uso de drones como herramienta de vigilancia en zonas difíciles, con el objetivo de reducir el desgaste físico del personal y ampliar la capacidad de monitoreo.
“Traigo también esta propuesta porque veo el problema, pero siempre me ha gustado traer propuestas para solucionarlo”, sostuvo.
La mirada sobre Jujuy no busca instalar miedo, sino conciencia. La provincia está atravesada por rutas, pasos fronterizos, zonas rurales, ciudades intermedias y corredores de circulación que exigen una prevención más activa. Para la especialista, entender el territorio también es parte de la prevención.
Trata express (foto ilustrativa).
Trata digital: el riesgo dentro de la propia casa
Otro eje central de la entrevista fue la trata digital, Donde la doctora Maria Eugenia Jamarli advirtió que las redes sociales, las plataformas de contacto y el uso cotidiano del celular pueden convertirse en puertas de entrada para captadores.
La frase más fuerte de la entrevista apuntó directamente a madres, padres y adultos responsables: “Están a un clic de estar con un depredador”.
La especialista explicó que el riesgo no siempre está afuera de la casa. Muchas veces puede estar en una conversación privada, en un perfil falso, en un mensaje aparentemente inofensivo o en un vínculo que se construye durante semanas con fines de manipulación.
Por eso pidió cambiar hábitos cotidianos. Recomendó que los chicos no usen el celular en soledad absoluta, encerrados en una habitación o con auriculares, porque eso impide que los adultos detecten con quién hablan o qué tipo de conversación están teniendo.
“Les dejo un tip: que en los celulares no los utilicen en la soledad de su habitación y en espacios cerrados, sino en lugares donde estén transitando ustedes, sin auriculares, para poder detectar si están hablando con un extraño”, aconsejó.
La prevención, dijo, no debe ser una charla aislada, sino una rutina familiar. No se trata de invadir, sino de acompañar, mirar, escuchar y generar confianza para que los chicos puedan contar si algo les incomoda o les genera miedo.
“La trata express es cuando tomo al niño desde el colegio a la salida, antes de llegar a su casa, es explotado y después se lo entrega”.
Trata express y nuevas formas de explotación
Jamarlli también habló de una modalidad que definió como trata express, vinculada a situaciones en las que un niño o adolescente puede ser captado por pocas horas, explotado y luego devuelto a su rutina cotidiana.
Según explicó, este tipo de dinámica dificulta la detección porque la víctima puede regresar a su casa y el entorno asumir que “no pasó nada”. Sin embargo, en ese período pudo haber sido sometida a violencia, abuso o extorsión.
“La trata express es cuando tomo al niño desde el colegio a la salida, antes de llegar a su casa, es explotado y después se lo entrega” “La trata express es cuando tomo al niño desde el colegio a la salida, antes de llegar a su casa, es explotado y después se lo entrega”
La abogada aclaró que en Jujuy no hay casos confirmados de esta modalidad, pero mencionó antecedentes investigados en Salta, donde, según señaló, se habría detectado una red con menores involucrados, captadores y adultos que consumían ese circuito de explotación.
En este punto, la especialista también hizo una aclaración importante sobre el lenguaje. Cuando se trata de menores, no corresponde hablar de “pornografía infantil”, sino de material de abuso sexual infantil.
“Siempre que hablamos de menores no es pornografía, es material de abuso sexual infantil” “Siempre que hablamos de menores no es pornografía, es material de abuso sexual infantil”
La precisión no es menor: las palabras también construyen sentido. Nombrar correctamente el delito permite comprender que no se trata de contenido, sino de abuso, violencia y explotación.
Prevenir, hablar y no mirar para otro lado
La trata de personas opera muchas veces en silencio. Se sostiene en el engaño, en la vulnerabilidad, en la necesidad económica, en la falta de información y en la confianza que los captores logran construir con sus víctimas.
Jamarlli insistió en que la prevención empieza por animarse a hablar. Hablar en las casas, en las escuelas, en los barrios y en los medios. Explicar que una oferta demasiado buena puede ser una trampa. Que una conversación insistente con un desconocido puede ser peligrosa. Que ningún niño, niña o adolescente debe enfrentar solo el mundo digital.
“Es un monstruo grande, pero si entre todos hacemos esto una rutina podemos prevenirlo” “Es un monstruo grande, pero si entre todos hacemos esto una rutina podemos prevenirlo”
El dialogo con la Doctora dejó una advertencia clara: la trata no siempre aparece lejos, ni siempre se presenta como la imaginamos. Puede empezar en una ruta, en una frontera, en una falsa oferta de trabajo o en una pantalla. Por eso, la prevención requiere información, acompañamiento y una mirada atenta sobre las nuevas formas de captación.
Cómo denunciar casos de trata de personas
La trata de personas no siempre se ve, pero sí se puede denunciar. Ante cualquier sospecha, se puede llamar a la Línea 145, un canal gratuito, anónimo y disponible en todo el país. También se puede denunciar a través del correo institucional [email protected] o mediante el formulario web disponible en la página oficial del Ministerio de Justicia. Allí pueden informarse situaciones vinculadas a ofertas de comercio sexual, prostíbulos encubiertos, reducción a la servidumbre, trabajo forzado en talleres textiles, ámbitos rurales o casas particulares, y también la desaparición de una persona. Es importante recordar que no hay que esperar 48 horas para hacer una denuncia por desaparición.
Los datos más importantes
- La abogada María Eugenia Jamarlli advirtió que la trata de personas es un delito complejo y con distintas etapas.
- La primera etapa suele ser la captación, que puede darse mediante grooming, redes sociales, ofertas falsas de trabajo o vínculos emocionales.
- La trata no se limita a la explotación sexual: también puede tener fines laborales, de servidumbre, mendicidad o tráfico de órganos.
- La especialista remarcó que Jujuy es una zona vulnerable por su ubicación geográfica y cercanía con fronteras.
- Planteó que una persona captada puede ser trasladada rápidamente hacia otros puntos de la región.
- Propuso analizar el uso de drones para reforzar el control en zonas fronterizas.
- Alertó sobre la trata digital y el riesgo de que menores sean contactados por depredadores desde redes sociales.
- Recomendó que los chicos no usen el celular solos, encerrados en una habitación o con auriculares.
- Aclaró que, cuando hay menores involucrados, debe hablarse de material de abuso sexual infantil, no de pornografía.
- Insistió en que la prevención debe transformarse en una rutina familiar y social.
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