Carolina Moisés defendió las leyes sancionadas: "Cumplieron todo el proceso y son para los más vulnerables"

Críticas por el uso discrecional de los fondos

“Estamos con el presupuesto del año 2023. La realidad económica no es igual a ese año y no podemos tener ese parámetro. Hoy el que decide en qué se gasta la plata es Toto Caputo, el ministro de Economía, que está malversando fondos porque no distribuye los recursos como está pautado por ley y genera un endeudamiento enorme que nos está haciendo muchísimo daño”, denunció la legisladora.

Sobre el proceso que seguirán las leyes si el presidente decide vetarlas, explicó: “Si vetan estas tres leyes, el Congreso puede tomarlo y solicitar una insistencia. Esto significa que el presidente puede vetarlas pero el Congreso puede decir: esto se sostiene. Se necesita dos tercios de la Cámara. El presidente tiene derecho a vetarlas y los legisladores a insistir, aunque necesitamos un número mayor. Veremos, cuando se debata, quiénes son los valientes”.

Moisés también apuntó contra el discurso del ajuste: “Las partidas presupuestarias no existen porque no hay presupuestos. Los recursos salen de lo que ingresa al Gobierno nacional. Ellos hablan como si nadie pagara impuestos, como si no recortaran. Acaban de eliminar cinco fondos fiduciarios. Que el dinero vaya al bolsillo del jubilado”.

“El dinero está, pero no se redistribuye”

“Entiendo que es necesario que el Estado tenía que achicarse, que hay un mal gasto, que hay programas y políticas que la sociedad no quiere más y hay que recortar en la medida que no afecte el funcionamiento de todo el sistema”, dijo.

Además, cuestionó el manejo del dinero público: “Cada vez que la gente carga un litro de gasoil, una parte es impuesto y va al Gobierno nacional, pero ellos no son dueños de esa plata. Ellos tienen la función de administrar. En un gobierno con división de poderes, esto se redistribuiría a través del Congreso”.

Sobre la interna en el oficialismo, fue contundente: “La interna entre Milei y Villarruel es problema de ellos. Siempre pasa lo mismo en los gobiernos. Lo que nos interesa es que todo el trabajo de la sesión sea conocido por la sociedad”.

Finalmente, advirtió: “Este discurso de que no hay plata… Hay para la SIDE, para los viajes del presidente, para un montón de cosas. Cuando uno analiza ve que es una pantalla de humo decir que no hay plata. La plata está. El estado de nuestras rutas es deplorable y acaban de cerrar Vialidad. No hay un peso de mantenimiento en rutas hace más de un año y medio. Nosotros somos los que lo sufrimos. Después es irrecuperable, porque lo que no se gasta hoy, después cuesta el doble”.