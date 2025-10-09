Caso Matías Jurado: este jueves será la última evaluación psicológica y psiquiátrica

La causa que investiga a Matías Jurado , señalado como presunto autor de una serie de homicidios en la provincia, ingresó en una etapa decisiva. Este jueves 9 de octubre se realizará la última entrevista de evaluación psicológica y psiquiátrica al imputado con la profesional de Salta.

Tras esa instancia, se emitirá el informe pericial final, que será incorporado al expediente . Desde la fiscalía que investiga el caso que conmocionó al país, ratificaron que Jurado es plenamente imputable, por lo que podrá ser sometido a juicio.

“Lo que sí quedó absolutamente claro es que el imputado Jurado está en condiciones de ser reprochado penalmente ; es decir, tiene la posibilidad de dirigir sus acciones conforme a la criminalidad del hecho”, señalaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

matias jurado traslado (2) Matías Jurado

La imputación a Matías Jurado

La acusación incluye cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, en concurso real. A la vez, la fiscalía evalúa incorporar la agravante por placer: “Resta ver si se dan los elementos para acreditar la agravante del placer; eso falta todavía de ser agregado al legajo”, indicaron.

La pena en juego

De confirmarse la acusación por homicidios agravados en concurso real, el delito prevé prisión perpetua. Ya con el informe psicológico-psiquiátrico final incorporado, la fiscalía quedará en condiciones de definir la elevación a juicio y el cronograma hacia el debate oral.

Las víctimas de Matías Jurado

En total son cinco las víctimas confirmadas: Juan Carlos González de 60 años; Miguel Ángel Quispe de 60 años; Juan José Ponce de 51 años; Jorge Omar Anachuri de 68 años y el más joven, Sergio Alejandro Sosa de 25 años.

victimas matias jurado Las víctimas de Matías Jurado

“No creo en su inocencia”

El Fiscal Regional Guillermo Beller, dijo días atrás que de acuerdo a las pruebas recolectadas, antes de fin de año podría elevarse a juicio la causa. “Antes de fin de año podría llevar la causa a juicio ”, dijo y recordó que hasta el 4 de diciembre tiene prisión preventiva que puede ser prorrogable.

“El día que se haga el debate buscaremos hacer justicia por las víctimas y sus familiares”, y remarcó que con la encarcelación de Jurado “se evitaron más víctimas”. Sobre su entrevista con Jurado, dijo que “Yo lo vi tranquilo. Parecía un hombre frío”.

“No respondía mirando, estaba con la cabeza gacha, pero luego empezó a ponerse nervioso cuando hubo una confrontación por estar de manera presencial”, dijo Beller. “Respondió preguntas y siguió negando todo. El insiste en su inocencia, pero no le creo, porque las evidencias así lo dicen. Son muchas las que hay. Los indicios son muy claros y las actas de los testigos llevan a lo mismo”.