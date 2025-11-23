Un nuevo siniestro vial se registró en la mañana de este domingo 23 de noviembre en las rutas jujeñas. De acuerdo al parte policial, alrededor de las 7.30 se produjo un choque entre una motocicleta y un automóvil en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 8, en la zona de Los Alisos, un cruce de alto tránsito vehicular.

Según los primeros informes, el impacto se dio cuando una moto, Gilera Smash 110 cc, de color rojo con negro, colisionó con un automóvil que, tras el choque, se dio a la fuga sin asistir al herido ni quedarse en el lugar del hecho. Hasta el momento, la marca, modelo y patente del vehículo no pudieron ser identificados.

Dos mujeres derraparon con su moto y debieron ser trasladadas al hospital (Foto ilustrativa) Chocó a un motociclista y huyó en Ruta 9: un joven de 32 años quedó herido (Foto ilustrativa) El SAME asistió al joven en Ruta 9 Al lugar arribaron rápidamente personal policial y del SAME, que asistieron al conductor de la moto, un hombre de 32 años. El joven presentaba lesiones en la rodilla izquierda, producto del golpe contra el vehículo y la caída sobre la calzada. Luego de ser estabilizado en la escena, fue trasladado en ambulancia al Hospital Pablo Soria, donde quedó en observación, clínicamente estable y fuera de peligro, según indicaron fuentes sanitarias.

Efectivos de la seccional jurisdiccional acordonaron la zona y llevaron adelante las primeras pericias accidentológicas, además de relevar testimonios y cámaras de seguridad cercanas para tratar de individualizar al automóvil involucrado y dar con el conductor que escapó tras el siniestro. No se registraron otras personas heridas ni cortes prolongados de tránsito en el sector.

