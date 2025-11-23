domingo 23 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de noviembre de 2025 - 11:09
Los Alisos.

Chocó a un motociclista y huyó en Ruta 9: un joven de 32 años quedó herido

El hecho ocurrió cerca de las 7.30 en la intersección de la Ruta 9 y la Ruta Provincial 8. El motociclista fue trasladado al Hospital Pablo Soria y está estable

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los alisos -  Ruta nacional 9 y ruta provincial 8 

Un nuevo siniestro vial se registró en la mañana de este domingo 23 de noviembre en las rutas jujeñas. De acuerdo al parte policial, alrededor de las 7.30 se produjo un choque entre una motocicleta y un automóvil en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 8, en la zona de Los Alisos, un cruce de alto tránsito vehicular.

Lee además
Choque en Ruta 9.
Policiales.

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución
Dos personas resultaron heridas tras volcar con su camioneta en Pumahuasi
Siniestro vial.

Dos personas resultaron heridas tras volcar con su camioneta en Pumahuasi

Según los primeros informes, el impacto se dio cuando una moto, Gilera Smash 110 cc, de color rojo con negro, colisionó con un automóvil que, tras el choque, se dio a la fuga sin asistir al herido ni quedarse en el lugar del hecho. Hasta el momento, la marca, modelo y patente del vehículo no pudieron ser identificados.

Dos mujeres derraparon con su moto y debieron ser trasladadas al hospital (Foto ilustrativa)
Choc&oacute; a un motociclista y huy&oacute; en Ruta 9: un joven de 32 a&ntilde;os qued&oacute; herido (Foto ilustrativa)

Chocó a un motociclista y huyó en Ruta 9: un joven de 32 años quedó herido (Foto ilustrativa)

El SAME asistió al joven en Ruta 9

Al lugar arribaron rápidamente personal policial y del SAME, que asistieron al conductor de la moto, un hombre de 32 años. El joven presentaba lesiones en la rodilla izquierda, producto del golpe contra el vehículo y la caída sobre la calzada. Luego de ser estabilizado en la escena, fue trasladado en ambulancia al Hospital Pablo Soria, donde quedó en observación, clínicamente estable y fuera de peligro, según indicaron fuentes sanitarias.

Efectivos de la seccional jurisdiccional acordonaron la zona y llevaron adelante las primeras pericias accidentológicas, además de relevar testimonios y cámaras de seguridad cercanas para tratar de individualizar al automóvil involucrado y dar con el conductor que escapó tras el siniestro. No se registraron otras personas heridas ni cortes prolongados de tránsito en el sector.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Dos personas resultaron heridas tras volcar con su camioneta en Pumahuasi

Atacaron a policías en la ruta 9 y terminaron detenidos

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Fin de semana largo: cómo y dónde extraer efectivo

Lo que se lee ahora
once muertes por dia: asi fue el mapa de la siniestralidad vial en argentina
Fatalidad.

Once muertes por día: así fue el mapa de la siniestralidad vial en Argentina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Imperdible: Los Pumas vs. Inglaterra: horario, dónde verlo y todo sobre el partido en Londres
Rugby.

Imperdible: Los Pumas vs. Inglaterra: horario, dónde verlo y todo sobre el partido en Londres

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan
Histórico.

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan

Motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta en Ciudad Cultural
Policiales.

Ciudad Cultural: motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta

Aguinaldo - Dinero  | Foto de archivo 
Cobro.

Aguinaldo en Argentina: qué dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre su pago y cálculo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel