Colegio Médico: "El pago no llega al valor ético mínimo, hay pagos atrasados desde enero del 2025"

La presidenta del Colegio Médico desmintió los anuncios del ISJ
En diálogo con TodoJujuy.com, la presidenta del Colegio Médico de Jujuy, María del Rosario Garzón, sostuvo que la situación no es la que plantea el ISJ y remarcó que solo se abonó una parte menor del total adeudado.
En ese sentido afirmó: “No es verdad el pago del Instituto de Seguros de Jujuy. Sí se abonó lo que se llama pronto pago, que se abonó el viernes. Son consultas que se pagan por quincenas. Pero el resto, los otros conceptos, que serían pagos sanatoriales, consultas mensuales, etc. No, no se abonó”.
Garzón también explicó que la problemática no es nueva y que los profesionales arrastran demoras desde hace meses:
Vienen atrasados desde el ISJ y pagando en porcentaje desde el año pasado, venimos con pago en porcentajes. Es decir, desde enero del 2025.
Finalmente, la presidenta del Colegio Médico de Jujuy remarcó que los pagos incompletos se mantienen de manera sostenida: “Vienen pagando, pero no en forma completa, sino en forma parcial. Se va cancelando, pero venimos igualmente atrasados”.
Los valores de consulta del ISJ
Sobre la normativa vigente en los valores de consulta, María del Rosario Garzón explicó detalladamente que en la actualidad, que sobre los valores de consulta “no se llega al valor ético mínimo propuesto por el Consejo de Médicos".
Hoy objetivamente, existe una clara brecha entre lo que se paga y lo que se tiene como referencia.
Valores actualizados de consulta del ISJ
Consulta médica general: 18 mil pesos. El ISJ abona 12 mil pesos y el afiliado un coseguro de 6 mil pesos.
Consulta médica de especialista: 28 mil pesos. El ISJ abona 18 mil y el afiliado un coseguro de 10 mil pesos.