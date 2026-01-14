Colegio Médico: "El pago no llega al valor ético mínimo, hay pagos atrasados desde enero del 2025"

Luego de que el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informara públicamente que se encuentran “al día los pagos a los prestadores médicos”, el Colegio Médico de la provincia salió a aclarar la situación y negó que la obra social provincial haya cumplido con todas sus obligaciones.

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Días atrás, el ISJ señaló que la “cancelación del pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025 se efectuó el 9 de enero de 2026” , asegurando normalidad en el sistema prestacional. Sin embargo, desde la entidad que nuclea a los profesionales de la salud expresaron lo contrario.

En diálogo con TodoJujuy.com , la presidenta del Colegio Médico de Jujuy, María del Rosario Garzón, sostuvo que la situación no es la que plantea el ISJ y remarcó que solo se abonó una parte menor del total adeudado.

En ese sentido afirmó: “No es verdad el pago del Instituto de Seguros de Jujuy. Sí se abonó lo que se llama pronto pago, que se abonó el viernes. Son consultas que se pagan por quincenas. Pero el resto, los otros conceptos, que serían pagos sanatoriales, consultas mensuales, etc. No, no se abonó ”.

Garzón también explicó que la problemática no es nueva y que los profesionales arrastran demoras desde hace meses:

Vienen atrasados desde el ISJ y pagando en porcentaje desde el año pasado, venimos con pago en porcentajes. Es decir, desde enero del 2025.

Finalmente, la presidenta del Colegio Médico de Jujuy remarcó que los pagos incompletos se mantienen de manera sostenida: “Vienen pagando, pero no en forma completa, sino en forma parcial. Se va cancelando, pero venimos igualmente atrasados”.

Los valores de consulta del ISJ

Sobre la normativa vigente en los valores de consulta, María del Rosario Garzón explicó detalladamente que en la actualidad, que sobre los valores de consulta “no se llega al valor ético mínimo propuesto por el Consejo de Médicos".

Hoy objetivamente, existe una clara brecha entre lo que se paga y lo que se tiene como referencia. Hoy objetivamente, existe una clara brecha entre lo que se paga y lo que se tiene como referencia.

Valores actualizados de consulta del ISJ