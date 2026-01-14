miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 10:55
ISJ.

Colegio Médico: "El pago no llega al valor ético mínimo, hay pagos atrasados desde enero del 2025"

El Colegio Médico de Jujuy negó los dichos del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) después de que informara públicamente que se encuentran “al día los pagos a los prestadores médicos”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Colegio Médico de Jujuy

Colegio Médico de Jujuy

Lee además
Comunicado Colegio Médico de Jujuy video
Jujuy.

Colegio Médico: "La gran mayoría trabaja con compromiso, no es justo instalar este marco de dudas"
comunicado del colegio medico ante las sanciones del instituto de seguros de jujuy

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

La presidenta del Colegio Médico desmintió los anuncios del ISJ

En diálogo con TodoJujuy.com, la presidenta del Colegio Médico de Jujuy, María del Rosario Garzón, sostuvo que la situación no es la que plantea el ISJ y remarcó que solo se abonó una parte menor del total adeudado.

En ese sentido afirmó: “No es verdad el pago del Instituto de Seguros de Jujuy. Sí se abonó lo que se llama pronto pago, que se abonó el viernes. Son consultas que se pagan por quincenas. Pero el resto, los otros conceptos, que serían pagos sanatoriales, consultas mensuales, etc. No, no se abonó”.

isj

Garzón también explicó que la problemática no es nueva y que los profesionales arrastran demoras desde hace meses:

Vienen atrasados desde el ISJ y pagando en porcentaje desde el año pasado, venimos con pago en porcentajes. Es decir, desde enero del 2025. Vienen atrasados desde el ISJ y pagando en porcentaje desde el año pasado, venimos con pago en porcentajes. Es decir, desde enero del 2025.

Finalmente, la presidenta del Colegio Médico de Jujuy remarcó que los pagos incompletos se mantienen de manera sostenida: “Vienen pagando, pero no en forma completa, sino en forma parcial. Se va cancelando, pero venimos igualmente atrasados”.

colegio médico jujuy (1)

Los valores de consulta del ISJ

Sobre la normativa vigente en los valores de consulta, María del Rosario Garzón explicó detalladamente que en la actualidad, que sobre los valores de consulta “no se llega al valor ético mínimo propuesto por el Consejo de Médicos".

Hoy objetivamente, existe una clara brecha entre lo que se paga y lo que se tiene como referencia. Hoy objetivamente, existe una clara brecha entre lo que se paga y lo que se tiene como referencia.

Valores actualizados de consulta del ISJ

  • Consulta médica general: 18 mil pesos. El ISJ abona 12 mil pesos y el afiliado un coseguro de 6 mil pesos.
  • Consulta médica de especialista: 28 mil pesos. El ISJ abona 18 mil y el afiliado un coseguro de 10 mil pesos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Colegio Médico: "La gran mayoría trabaja con compromiso, no es justo instalar este marco de dudas"

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Granizo y sol en el Hornocal: un fenómeno sorprendió a turistas y se volvió viral

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Llega el 4to Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy

Lo que se lee ahora
Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

En Salta investigan embutidos con presunta carne defelino (Foto ilustrativa)
Aberrante.

Denuncian que una carnicería de Salta vendía carne de gato

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel