sábado 15 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 12:06
Alto Comedero.

Comenzó el desfile gaucho con el cual termina la Semana de la Tradición en Jujuy

Con 25 agrupaciones gauchas comenzó el desfile gaucho en el marco de la Semana de la Tradición con el cual termina una agenda cargada de actividades.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Detalles del desfile gaucho

En total participan 25 agrupaciones gauchas, el desfile comenzó con la presencia de las autoridades gauchas, entre ellas, Roque González quien es el Vicepresidente de la Federación Gaucha Jujeña. La gente está acompañando desde temprano y se espera el evento finalice cerca de las 13:30hs.

Antes de las autoridades, hicieron su paso por el palco oficial las asociaciones y agrupaciones civiles, las paisanitas, también lo hicieron las mini paisanas. Cabe recordar que también, en horas de la tarde, se anunciará el nombre de la nueva Paisana Provincial de la Tradición. Y desde las 22hs se realizará la peña folklórica, culminando de esta manera con todas las actividades alusivas a la fecha.

Cortes y desvíos de tránsito por el desfile

Para el desfile se implementarán medidas especiales de ordenamiento vehicular en avenida Forestal, entre Snopek y El Chalicán, del barrio Alto Comedero. Los cortes de tránsito están previstos durante la jornada y se efectuarán cortes totales desde las 9 horas en Forestal y Aguas Calientes; Aguas Calientes y Yuto; El Palmar y Yuto; Nívoli y Bolzán; Snopek y Yuto; Yuto y El Arenal; Mina 9 de Octubre y Yuto y El Chalicán y Forestal.

También quedará prohibido el estacionamiento y la circulación vehicular sobre calle El Chalicán, en el tramo comprendido entre Yuto y avenida Forestal, a fin de garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente.

Con respecto al transporte público de pasajeros, algunas líneas modificarán sus recorridos de retorno: Las líneas 7 y 45 tendrán de ida su recorrido habitual, y de vuelta por Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

En el caso del transporte que hace la línea 1 también seguirá su recorrido de ida sin modificaciones, y de vuelta será por Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

