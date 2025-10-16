jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 20:13
Preocupación.

¿Cómo está el niño jujeño que fue mordido en la cara por un pitbull?

El animal pertenece a la familia y el pequeño fue intervenido quirúrgicamente ya que la lesión fue "muy grave", explicó el cirujano que lo atendió.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Hospital Materno Infantil.

Hospital Materno Infantil.

Perros potencialmente peligrosos: El humano lo hace así - Imagen ilustrativa 
Tenencia responsable.

El Pitbull es la raza más peligrosa
Jujuy.

El doctor Gerardo Bavio Figueroa (MP 2230), cirujano del Hospital Materno Infantil, explicó en diálogo con TodoJujuy.com que se trató de “un ataque del perro familiar” y que el menor fue ingresado con lesiones severas en el labio superior.

“Fue un ataque del perro familiar, un perro de raza pitbull. Tengo entendido que ocurrió a la madrugada del lunes”, relató el profesional.

El médico precisó que el niño recibió atención inmediata en la guardia, donde se le practicó una limpieza quirúrgica y lavado de la herida. “El procedimiento fue totalmente correcto y permitió que al otro día pudiéramos evaluar los daños y realizar una cirugía de rescate de estructuras”, detalló.

Según explicó Figueroa, el niño sufrió “una lesión muy grave en el labio superior, con pérdida total del espesor en un 50%”, por lo que fue necesario realizar un cierre transitorio.

“Está internadito, en buen estado, con intención de hacer una reconstrucción en un segundo tiempo a la brevedad”, indicó.

Pitbull
Ataque de un pitbull a un niño.

Ataque de un pitbull a un niño.

El profesional adelantó que la reconstrucción definitiva se llevará a cabo en el mismo hospital dentro de los próximos días. “Cuando supere la fase aguda, utilizaremos el labio inferior como donante en un procedimiento que se llama colgajo pediculado en dos tiempos quirúrgicos. Se repara el labio superior y, a las tres semanas, se separa. Es una operación que deja una boca completamente normal reconstruida”, explicó.

Figueroa destacó también el trabajo en equipo dentro del hospital: “Fue visto por infectólogos, clínicos y anestesiólogos que hicieron un trabajo brillante. Me permitieron realizar esta cirugía con todas las garantías necesarias”.

Aumento de casos de mordeduras caninas

El cirujano advirtió que los ataques de perros han aumentado en los últimos años, especialmente desde la pandemia.

“Lamentablemente ha aumentado. En mi experiencia en el Hospital de Niños, notamos muchas más mordidas caninas desde la pandemia. El pitbull es protagonista de muchos de esos casos.”

Además, señaló que en la mayoría de los episodios el animal pertenece a la familia de la víctima.

“Lamentablemente sí. Muchas veces el perro juega, pero el arma que tiene en la boca no mide consecuencias. A veces jugando puede arrancar la carne del labio de un niño.”

Finalmente, Figueroa agregó que junto a las mordeduras, también aumentaron los accidentes infantiles y las quemaduras, lo que genera una alta demanda de atención en cirugía plástica pediátrica.

“La demanda se volvió crítica. Las mordeduras y quemaduras infantiles aumentaron desde la pandemia y lamentablemente se sostienen en el tiempo”, concluyó.

Embed - DOCTOR BABIO FIGUEROA- ¿Cómo está el niño jujeño que fue mordido en la cara por un pitbull?

