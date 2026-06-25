Concejo Deliberante: avanza el proyecto de intervención en crisis de salud mental

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy trabaja en un proyecto de ordenanza destinado a establecer un protocolo de actuación ante situaciones de crisis de salud mental en el ámbito municipal. La iniciativa busca fortalecer las herramientas de prevención, detección temprana, contención y derivación de personas que atraviesen situaciones de vulnerabilidad emocional o crisis.
salud mental y los vínculos (1)
Con el objetivo de enriquecer la propuesta y avanzar en una normativa efectiva y aplicable, concejales de Capital mantuvieron una mesa de trabajo junto a autoridades y especialistas provinciales y municipales vinculados a la salud mental.
Enfoque integral y respetuoso
Durante la reunión se trabajó en la unificación de criterios técnicos y operativos para garantizar que la futura ordenanza contemple un enfoque integral y respetuoso de los derechos humanos.
La propuesta se sustenta en tres ejes centrales:
- Capacitación del personal municipal para primeros auxilios en salud mental
- Detección e intervención temprana ante situaciones de crisis
- Acompañamiento adecuado de los agentes que requieran asistencia especializada.
Capacitación al personal
El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la importancia de avanzar en herramientas concretas para abordar una problemática cada vez más presente en la sociedad, “estamos trabajando en un proyecto que propone capacitar al personal municipal en primeros auxilios vinculados a la salud mental”.
Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy (Archivo)
Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy (Archivo)
“Es un tema que atraviesa a toda la comunidad y que requiere respuestas concretas”, agregó el Concejal.
“Hoy muchas personas no saben cómo intervenir ante una situación de estas características. La idea es generar capacidades de contención inicial que puedan resultar de gran utilidad en el ámbito laboral y comunitario”, finalizó.
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